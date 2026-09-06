Desfile de 7 de Setembro reúne militares e escolas na Imbiribeira, com bloqueios no trânsito do Recife
Desfile na Imbiribeira reúne militares e bandas marciais de 36 escolas estaduais, provocando bloqueios de trânsito e mudanças em linhas de ônibus
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Recife celebra os 204 anos da Independência do Brasil nesta segunda-feira com o tradicional Desfile Cívico-Militar do 7 de setembro, que passa pela Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, na Imbiribeira, Zona Sul da cidade, a partir das 8h. A cerimônia é presidida pela governadora Raquel Lyra, que estará acompanhada de outras autoridades civis e militares.
Com acesso livre e gratuito, o desfile reúne integrantes das Forças Armadas e Auxiliares, agentes de segurança pública, representantes de instituições civis e associações da sociedade. A Rede Estadual de Pernambuco leva 36 escolas e suas bandas marciais para a avenida, numa mobilização que soma cerca de 2.400 pessoas entre estudantes, professores, maestros, coreógrafos e equipes de apoio. A Secretaria de Educação de Pernambuco (SEE) também apresenta sua própria banda marcial durante a programação.
O desfile ocorre na Imbiribeira desde 2013 e costuma reunir moradores da Zona Sul do Recife ao longo de toda a manhã do feriado.
Ônibus alterados
O Consórcio Grande Recife informa que diversas linhas terão itinerários modificados por causa dos bloqueios na Avenida Mascarenhas de Moraes, entre 5h e 12h. No sentido subúrbio/Cidade, a interdição fica entre a Rua Dez de Julho e a Rua Arquiteto Fernando Almeida. Já no sentido contrário, o bloqueio ocorre entre a Rua Júlio Verne e a Rua Muritiba, com 24 paradas temporariamente desativadas nos dois sentidos.
Estão entre as linhas afetadas a 168 (TI Tancredo Neves/Conde da Boa Vista), 167 (TI Tancredo Neves/IMIP), 020 (Candeias/TI Tancredo Neves), 024 (Circular Boa Viagem), 023 (TI Tancredo Neves/TI Aeroporto), 115 (TI Aeroporto/TI Afogados), 370 (TI TIP/TI Aeroporto), 166 (TI Cajueiro Seco/Rua do Sol), 185 (TI Cabo), 121 (Vila da Sudene), 4123, 4133 e 4137 (ligações com Três Carneiros e Cais de Santa Rita), 120 (Alto Dois Carneiros/Shopping Recife), 360 (Totó/Boa Viagem), 191 (Recife/Porto de Galinhas) e as linhas 440 e 2040 (CDU/Caxangá/Boa Viagem). O consórcio recomenda que os passageiros consultem os desvios antes de sair de casa e considerem tempos de viagem maiores durante a manhã.
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Trânsito interditado
A CTTU monta um esquema com três desvios ao longo da Avenida Mascarenhas de Moraes, com 110 agentes orientando motoristas em pontos estratégicos. O primeiro bloqueio começa às 4h, perto da Justiça Federal, direcionando quem segue para o Centro à Rua Dez de Julho. No sentido Aeroporto, o desvio ocorre na Rua Júlio Verne, com acesso pela Rua Arquiteto Luiz Nunes e pela Avenida Engenheiro Alves de Souza.
Quem sai da Avenida Boa Viagem em direção ao Ipsep deve usar o Viaduto Tancredo Neves para alcançar a Avenida Recife, evitando a área do desfile. A CTTU recomenda evitar a Avenida Mascarenhas de Moraes e as vias transversais durante a interdição, com previsão de liberação total das vias até as 12h.