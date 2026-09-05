Motorista de caminhão atinge postes e deixa área de Boa Viagem sem energia neste sábado (5)

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Neoenergia, CTTU e Corpo de Bombeiros enviaram equipes para atender à ocorrência

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Um caminhão-guindaste atingiu a fiação e derrubou postes na Avenida Conselheiro Aguiar, em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, na manhã deste sábado (5).

O sinistro aconteceu nas proximidades da Pracinha de Boa Viagem. O motorista machucou a perna e precisou deixar o veículo pela janela após a colisão.

Com a queda dos cabos e dos postes, o trecho da avenida precisou ser interditado e o trânsito foi desviado. A ocorrência também provocou a interrupção temporária do fornecimento de energia na região. A caçamba do caminhão chegou a pegar fogo.

A Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) informou que foi acionada por volta das 10h e enviou agentes ao local para orientar os motoristas. Três semáforos deixaram de funcionar por causa da interrupção no fornecimento de energia.

Para minimizar os impactos no trânsito, a CTTU realizou alterações na circulação e orientou os motoristas a utilizar a Rua Barão de Souza Leão como rota alternativa. Técnicos também utilizaram um gerador para auxiliar no funcionamento dos equipamentos de sinalização.

A Neoenergia mobilizou equipes para atender à ocorrência. Segundo a empresa, manobras realizadas pelo Centro de Operações permitiram restabelecer o fornecimento de energia para cerca de 80% dos clientes afetados.

Ainda de acordo com a companhia, equipes trabalham para normalizar completamente o serviço. A retomada depende do andamento da reconstrução da rede, que inclui a substituição dos postes danificados e a recomposição das estruturas e dos cabos.

O Corpo de Bombeiros também foi acionado e enviou duas viaturas para atender à ocorrência.