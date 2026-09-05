Marcha para Jesus reúne fiéis em caminhada pela orla de Boa Viagem, no Recife
O percurso seguiu, neste sábado (5), pela Avenida Boa Viagem até o Parque Dona Lindu, onde foi montado o palco para o encerramento da programação
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A 28ª edição da Marcha Para Jesus Pernambuco aconteceu neste sábado (5), no Recife, com concentração nas imediações do Edifício Castelinho, na Avenida Boa Viagem, Zona Sul da capital pernambucana. O evento contou com uma caminhada pela orla e teve programação com trios elétricos, apresentações musicais e atividades religiosas.
A Marcha para Jesus é um evento pacífico que reúne igrejas cristãs do País e do mundo e é aberto à participação de toda a população.
O percurso seguiu pela Avenida Boa Viagem até o Parque Dona Lindu, onde foi montado o palco para o encerramento da programação. Entre as atrações, estavam Fernanda Brum, Victin, Renascer Praise, Salomão do Reggae, DJ Abençoadão, Tirza, Thiago Cosmo, Emily Louise, Gisella Santos, Josely Ramos, Nova Geração, Louvadeira Novo Ser, Bruno Morais, Tangedor e Remidos.
Arrecadação de alimentos
A Marcha também contou com dois pontos de coleta de alimentos, instalados no Edifício Castelinho e no Parque Dona Lindu. A campanha foi realizada em parceria com o G10 Favelas e teve como objetivo arrecadar doações para comunidades em situação de vulnerabilidade.
A programação incluiu ainda atividades para crianças, como trenzinho e apresentações de dança. A organização informou que também foram disponibilizados intérpretes de Libras durante as atividades.
Serviços de saúde
Por uma parceria com a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), foram oferecidos serviços aos participantes durante a marcha, como aferição de pressão arterial, testes de saúde, orientações sobre cuidados preventivos, vacinação e exames básicos.
Trânsito
A realização da Marcha provocou mudanças no trânsito da Avenida Boa Viagem durante a tarde. Os participantes seguiram pelo sentido contrário ao fluxo habitual dos veículos.
Segundo a organização, os trechos utilizados pelos participantes foram liberados gradualmente pelos agentes da Autarquia de Trânsito e Transporte (CTTU), à medida que a caminhada avançou em direção ao Parque Dona Lindu.