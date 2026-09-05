Justiça condena Borborema a indenizar passageira que sofreu lesões após freada brusca

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A mulher foi arremessada contra barras metálicas do coletivo, sofrendo contusões. Ela precisou ser retirada do veículo pelo Corpo de Bombeiros

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A empresa de transporte Borborema foi condenada pela 1ª Turma do I Colégio Recursal do Recife a indenizar uma passageira que sofreu lesões na coluna após cair dentro de um ônibus durante uma freada brusca.

O acidente aconteceu quando a mulher foi arremessada contra barras metálicas do coletivo, sofrendo contusões e dores nas regiões cervical e lombar. Ela precisou ser retirada do veículo pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada à UPA da Imbiribeira.

A decisão, tomada por unanimidade, reformou sentença do 1º Juizado Especial Cível e das Relações de Consumo da Capital, que havia considerado o pedido improcedente. O processo teve como relator, no segundo grau, o juiz Eurico Brandão de Barros Correia.

O que alega a Borborema?

Durante o processo, a empresa alegou que o motorista não teve culpa pelo ocorrido. Segundo a defesa, a frenagem foi uma medida de direção defensiva para evitar uma colisão com um automóvel que teria cortado a frente do ônibus.

A Borborema também sustentou que a própria passageira teria contribuído para o acidente ao não se segurar adequadamente nas barras de proteção.

O colegiado rejeitou os argumentos. O relator considerou que a relação entre passageiro e empresa de transporte é regida pelo Código de Defesa do Consumidor e que, por se tratar de concessionária de serviço público, aplica-se a responsabilidade civil objetiva prevista no artigo 37, parágrafo 6º, da Constituição Federal. Assim, não seria necessária a comprovação de culpa do motorista.

Segurança do passageiro

No voto, Eurico Brandão de Barros Correia destacou que cabe ao transportador garantir que o passageiro chegue ao destino sem sofrer danos. A Turma também afastou o argumento de que a freada teria sido provocada pela conduta de outro motorista.

Com base no artigo 735 do Código Civil, o colegiado entendeu que a responsabilidade da empresa pelo acidente não é afastada pela culpa de terceiro. Para os magistrados, situações relacionadas ao trânsito fazem parte dos riscos próprios da atividade de transporte público.

A decisão reconheceu a existência de dano moral decorrente das lesões físicas e do trauma sofrido pela passageira e estabeleceu indenização de R$ 5 mil. Por outro lado, o colegiado negou o pedido de pagamento por lucros cessantes.

Segundo o relator, os laudos utilizados para apontar eventual incapacidade para o trabalho foram produzidos mais de dois anos depois do acidente e não comprovaram relação direta entre a incapacidade alegada e a queda no ônibus.

Os juízes José Raimundo dos Santos Costa e Marcos Antônio Tenório acompanharam integralmente o voto do relator.

