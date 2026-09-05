Feriado de 7 de Setembro: comitê alerta para cuidados com tubarões e afogamentos nas praias de PE
Na Região Metropolitana do Recife, recomenda-se atenção no trecho de 33 quilômetros entre Praia do Farol, em Olinda, e a Praia do Paiva, no Cabo
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O Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarões (Cemit), presidido pela Secretaria de Meio Ambiente, Sustentabilidade e de Fernando de Noronha, orienta a população que pretende aproveitar as praias do litoral pernambucano durante o feriado da Independência, celebrado em 7 de setembro.
Com a expectativa de aumento no número de banhistas durante a tradicional "abertura do verão", o órgão chama a atenção para medidas que ajudem a prevenir afogamentos e incidentes com tubarões.
Na Região Metropolitana do Recife, o Cemit recomenda atenção no trecho de 33 quilômetros entre a Praia do Farol, em Olinda, e a Praia do Paiva, no Cabo de Santo Agostinho. Os banhistas devem procurar áreas protegidas por arrecifes e verificar se essas formações estão funcionando como barreiras naturais, sobretudo nos períodos de maré mais baixa, registrados no início da manhã e no final da tarde.
Quando o nível do mar estará mais elevado, entre 9h e 13h30, a orientação é redobrar os cuidados antes de entrar na água.
A secretária do Cemit, Danise Alves, recomenda que a população escolha locais protegidos e devidamente sinalizados. "Os banhistas devem procurar áreas abrigadas e sinalizadas pelo Corpo de Bombeiros. Durante a Operação Verão 2026, o Grupamento de Bombeiros Marítimos estará nas praias para orientar a população e indicar os locais mais seguros. É fundamental respeitar as bandeiras, as placas de advertência e todas as medidas preventivas", explicou.
O Cemit também orienta os banhistas a não entrarem em áreas de mar aberto, sem a proteção dos arrecifes, nem em locais próximos às desembocaduras de rios. Nesses trechos, a água costuma ficar mais turva, reduzindo a visibilidade e aumentando o risco de incidentes. A atenção com as crianças deve ser permanente. Elas nunca devem permanecer sozinhas dentro ou próximas da água. Os responsáveis precisam mantê-las sempre ao alcance de um braço.
"O trabalho integrado do Cemit com os demais órgãos estaduais fortalece as ações de prevenção e amplia o acesso da população a informações e orientações de segurança. Esse esforço conjunto contribui para que todos aproveitem as praias com mais segurança", afirmou o secretário em exercício de Meio Ambiente, Sustentabilidade e de Fernando de Noronha, Gustavo Pereira.
Em caso de emergência, a população deve acionar imediatamente o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.
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Orientações do Cemit para um banho de mar seguro:
- Respeitar as placas de advertência e as bandeiras de sinalização;
- Procurar áreas protegidas por arrecifes;
- Redobrar a atenção nos períodos em que a maré estiver mais cheia;
- Não entrar no mar após o consumo de bebidas alcoólicas;
- Evitar áreas próximas às desembocaduras de rios;
- Não entrar em águas turvas ou com baixa visibilidade;
- Evitar áreas de mar aberto ou com correnteza;
- Seguir as orientações dos guarda-vidas;
- Nunca deixar crianças sozinhas dentro ou próximas da água;
- Manter as crianças sempre ao alcance de um braço;
- Não entrar no mar se estiver sangrando ou com objetos brilhantes.