Pernambuco tem 14 pontos de praia classificados como impróprios para banho
Boletim divulgado nesta quinta-feira (3) indica problemas em praias de oito municípios; todos os quatro pontos de Olinda estão impróprios
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A Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH) classificou 14 trechos de praias de Pernambuco como impróprios para banho no período entre esta sexta-feira (4) e a próxima quinta-feira (10). O levantamento foi realizado com amostras coletadas nos dias 31 de agosto e 1º de setembro.
Os pontos considerados inadequados estão distribuídos por seis municípios: Itamaracá, Paulista, Olinda, Recife, Jaboatão dos Guararapes e Cabo de Santo Agostinho.
Em Olinda, todos os quatro pontos monitorados pela CPRH foram classificados como impróprios. A lista inclui as praias de Rio Doce, Bairro Novo, Carmo e Milagres.
No Recife, dois dos três pontos analisados apresentam restrição. A situação é registrada na Praia do Pina e na Praia de Boa Viagem, no Posto 8. Já o trecho de Boa Viagem localizado no Posto 15 foi considerado próprio para banho.
Em Paulista, são três pontos impróprios: Maria Farinha, em frente ao Cabanga Iate Clube, e dois trechos da Praia do Janga.
Já em Jaboatão dos Guararapes, foram classificados como impróprios um trecho da Praia de Candeias, próximo ao Restaurante Candelária, e um ponto da Praia de Barra de Jangadas.
No Cabo de Santo Agostinho, estão impróprias as praias de Enseada dos Corais, em frente ao Canal do Boto, e Gaibu, na Avenida Laura Cavalcanti.
Em Itamaracá, o ponto considerado impróprio fica na Praia de Jaguaribe, em frente à Rua Santina de Barros.
Como é feita a classificação
Segundo a CPRH, a avaliação é realizada semanalmente na área de aproximadamente um metro de profundidade, considerada a mais utilizada para recreação. As análises verificam a concentração de Enterococos na água.
A classificação segue os critérios estabelecidos pela Resolução Conama nº 274/2000. Uma praia é considerada imprópria quando não atende aos critérios para ser classificada como própria ou quando a última amostragem registra mais de 400 Enterococos por 100 mililitros.
A CPRH recomenda ainda evitar o banho de mar nas 24 horas seguintes à ocorrência de chuvas, devido ao aumento do risco de doenças, além de situações em que haja presença de esgoto, resíduos ou outras substâncias que possam representar risco à saúde.
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