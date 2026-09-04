Marcha Para Jesus reúne fiéis em Boa Viagem neste sábado (5)
Evento espera receber 60 mil pessoas com shows, arrecadação de alimentos e serviços de saúde ao longo do percurso; trânsito terá mudanças
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A 28ª edição da Marcha Para Jesus Pernambuco será realizada neste sábado (5), no Recife, com concentração a partir das 14h, nas imediações do Edifício Castelinho, na Avenida Boa Viagem. A organização espera reunir cerca de 60 mil fiéis em uma caminhada pela orla, com trios elétricos, apresentações musicais e atividades religiosas.
O percurso seguirá até o Parque Dona Lindu, onde será montado o palco para o encerramento do evento. Entre as atrações confirmadas estão Fernanda Brum, Victin, Renascer Praise, Salomão do Reggae, DJ Abençoadão, Tirza, Thiago Cosmo, Emily Louise, Gisella Santos, Josely Ramos, Nova Geração, Louvadeira Novo Ser, Bruno Morais, Tangedor e Remidos.
Marcha terá arrecadação de alimentos
Durante o evento, serão disponibilizados dois pontos de coleta de alimentos, um no Edifício Castelinho e outro no Parque Dona Lindu. A campanha é realizada em parceria com o G10 Favelas e tem como objetivo arrecadar doações para comunidades em situação de vulnerabilidade.
A programação também contará com atividades para crianças, como trenzinho e apresentações de dança. A organização informou ainda que haverá intérpretes de Libras durante as atividades.
Serviços de saúde serão oferecidos
Uma parceria com a Secretaria Municipal de Saúde (SESAU) permitirá a oferta de serviços aos participantes durante a marcha. Entre as ações previstas estão aferição de pressão arterial, testes de saúde, orientações sobre cuidados preventivos, vacinação e exames básicos.
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Trânsito terá mudanças em Boa Viagem
A Avenida Boa Viagem terá bloqueios durante a tarde deste sábado para a passagem da marcha. Os participantes seguirão pelo sentido contrário ao fluxo habitual dos veículos.
De acordo com a organização, à medida que a caminhada avançar em direção ao Parque Dona Lindu, agentes da Autarquia de Trânsito e Transporte (CTTU) deverão liberar gradualmente os trechos já utilizados pelos participantes.
Serviço
Data: sábado, 5 de setembro
Horário: 14h
Concentração: Edifício Castelinho, Avenida Boa Viagem
Encerramento: Parque Dona Lindu