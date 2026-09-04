Feira Maré Cultural reúne artesanato, música e gastronomia no Recife a partir deste sábado (5)

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Evento gratuito acontece até segunda-feira (7), no Segundo Jardim, em Boa Viagem, durante o feriadão

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O Segundo Jardim, na orla de Boa Viagem, recebe a partir deste sábado (5) a 13ª edição da Feira Maré Cultural. Promovido pela Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Turismo e Lazer, o evento segue até a próxima segunda-feira (7), feriado de 7 de Setembro. A programação é gratuita e reúne artesanato, música, gastronomia, oficinas e atividades voltadas para crianças.

Durante os três dias de feira, artesãos, artistas, empreendedores da economia criativa e produtores culturais de 19 municípios pernambucanos participam do evento. Entre as cidades representadas estão Caruaru, Bezerros, Buíque, Garanhuns, Gravatá, Igarassu, Itamaracá, Olinda, Tracunhaém e Recife.

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Produtos para o público

O público poderá conhecer e adquirir peças produzidas por artesãos pernambucanos, que utilizam diferentes técnicas e referências da cultura do estado. A feira também busca valorizar a produção local e ampliar a visibilidade para profissionais da economia criativa.

Além dos produtos artesanais, a programação conta com apresentações musicais e um espaço dedicado ao público infantil, com atividades de lazer, recreação e manifestações artísticas.

No sábado (5), a feira funciona das 12h às 19h. Já no domingo (6) e na segunda-feira (7), o funcionamento será das 10h às 19h.



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