fechar
Pernambuco | Notícia

Feira Maré Cultural reúne artesanato, música e gastronomia no Recife a partir deste sábado (5)

Evento gratuito acontece até segunda-feira (7), no Segundo Jardim, em Boa Viagem, durante o feriadão

Por Aisha Vitória Publicado em 04/09/2026 às 16:30
Avenida Boa Viagem, na Zonal Sul do Recife
Avenida Boa Viagem, na Zonal Sul do Recife - Google Street View

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

O Segundo Jardim, na orla de Boa Viagem, recebe a partir deste sábado (5) a 13ª edição da Feira Maré Cultural. Promovido pela Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Turismo e Lazer, o evento segue até a próxima segunda-feira (7), feriado de 7 de Setembro. A programação é gratuita e reúne artesanato, música, gastronomia, oficinas e atividades voltadas para crianças.

Durante os três dias de feira, artesãos, artistas, empreendedores da economia criativa e produtores culturais de 19 municípios pernambucanos participam do evento. Entre as cidades representadas estão Caruaru, Bezerros, Buíque, Garanhuns, Gravatá, Igarassu, Itamaracá, Olinda, Tracunhaém e Recife.

Leia Também

Produtos para o público

O público poderá conhecer e adquirir peças produzidas por artesãos pernambucanos, que utilizam diferentes técnicas e referências da cultura do estado. A feira também busca valorizar a produção local e ampliar a visibilidade para profissionais da economia criativa.

Além dos produtos artesanais, a programação conta com apresentações musicais e um espaço dedicado ao público infantil, com atividades de lazer, recreação e manifestações artísticas.

No sábado (5), a feira funciona das 12h às 19h. Já no domingo (6) e na segunda-feira (7), o funcionamento será das 10h às 19h.

Siga o Jornal do Commercio no Instagram e fique por dentro de tudo

Leia também

Marcha Para Jesus reúne fiéis em Boa Viagem neste sábado (5)
cristão

Marcha Para Jesus reúne fiéis em Boa Viagem neste sábado (5)
Polícia Civil deflagra operação contra suspeita de peculato, corrupção e lavagem de dinheiro em Araçoiaba
Apreensão

Polícia Civil deflagra operação contra suspeita de peculato, corrupção e lavagem de dinheiro em Araçoiaba

Compartilhe

Tags

Imagem de Aisha Vitória

Aisha Vitória

amendonca@jc.com.br

Estagiária, cursando Comunicação Social – Jornalismo na Uninassau.

Siga Aisha Vitória