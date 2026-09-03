Operação Verão usa drones para alertar banhistas sobre afogamentos e tubarões

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Equipamentos vão emitir avisos sonoros sobre correntes de retorno, consumo de álcool e tubarões no litoral. Ação reforça postos até março de 2027

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*Com informações de Suelen Brainer, da TV Jornal

Com foco na prevenção de afogamentos e acidentes à beira-mar, a Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS-PE) lançou a Operação Verão 2026. A principal novidade da temporada é a utilização de drones equipados com alto-falantes para emitir avisos sonoros diretamente aos banhistas.

A ação integrada abrange praias do Litoral Norte ao Litoral Sul, além de Fernando de Noronha, a partir deste sábado (5) até o dia 15 de março de 2027.

Drones emitem alertas sonoros nas praias

Os drones sobrevoarão os trechos de maior movimento da orla com mensagens diretas de orientação. As emissões sonoras abordarão a proibição de entrar no mar após o consumo de bebidas alcoólicas, a identificação de correntes de retorno mais fortes e alertas específicos sobre o risco de acidentes com tubarões em áreas sinalizadas do litoral pernambucano.

Ações de salvamento e segurança no mar

Para garantir a segurança aquática, o Agrupamento de Bombeiros Marítimos (GBMar) ativará 18 unidades táticas estáticas nos finais de semana e feriados na Região Metropolitana do Recife, contando com o apoio de cinco embarcações operacionais no mar.

"No GBMar, especificamente, teremos reforço em todas as praias da Região Metropolitana do Recife, onde estaremos ativando nos fins de semana e feriados 18 unidades táticas. Dentre estas unidades táticas, teremos cinco embarcações reforçando a segurança na orla do Grande Recife", detalha o major Luiz Otávio, comandante do GBMar.

O Corpo de Bombeiros orienta os frequentadores a adotarem condutas preventivas nas praias:

Postos de salvamento: procurar trechos protegidos por guarda-vidas antes de adentrar no mar;

procurar trechos protegidos por guarda-vidas antes de adentrar no mar; Sinalização: observar as bandeiras de alerta e consultar os agentes locais sobre áreas seguras para banho;

observar as bandeiras de alerta e consultar os agentes locais sobre áreas seguras para banho; Álcool e mar: evitar o banho de mar caso tenha ingerido bebida alcoólica;

evitar o banho de mar caso tenha ingerido bebida alcoólica; Crianças: manter supervisão constante, mantendo os menores à distância máxima de um braço dentro da água.

Apoio operacional no litoral

A infraestrutura de atendimento nas praias contará também com reforço no patrulhamento a pé, de bicicleta, em motocicletas e viaturas do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur) e da Polícia Civil em 18 praias prioritárias do estado.

O comandante do BPTur, tenente-coronel César, explicou o alcance do suporte no litoral.

"A previsão dessa Operação Verão 2026, que alcança do dia 5 de setembro ao dia 15 de março, vai abranger o policiamento que já faz esse recobrimento nas praias de Boa Viagem e Porto de Galinhas, mas terá um aporte em 18 praias principais que abrangem o litoral pernambucano".