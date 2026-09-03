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Pernambuco | Notícia

Operação Independência: PRF reforça fiscalização contra embriaguez ao volante em Pernambuco

Número de mortes em sinistros relacionados ao consumo de álcool aumentou entre janeiro e julho de 2026

Por JC Publicado em 03/09/2026 às 16:24
Operação Independência 2026
Operação Independência 2026 - Foto: Divulgação/PRF

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A Polícia Rodoviária Federal (PRF) inicia, à zero hora desta sexta-feira (4), a Operação Independência 2026 em Pernambuco. A ação segue até a segunda-feira (7) e contará com reforço na fiscalização e no combate ao crime nas rodovias federais, com atenção especial à prevenção e à repressão da embriaguez ao volante.

Durante o feriado, a expectativa é de aumento no fluxo de veículos, principalmente nas BRs 101 Norte e Sul, que dão acesso ao litoral pernambucano. As BRs 232, 407 e 428, que ligam a capital ao Agreste e ao Sertão, também devem registrar maior movimentação.

Entre janeiro e julho deste ano, a ingestão de álcool por condutores esteve relacionada à causa de 77 sinistros nas rodovias federais de Pernambuco. As ocorrências deixaram 82 pessoas feridas e nove morreram. No mesmo período de 2025, foram registrados 65 sinistros relacionados ao consumo de álcool, com 67 feridos e quatro mortes.

Além da fiscalização, a operação busca conscientizar os motoristas sobre os riscos da combinação entre álcool e direção. O consumo da substância pode comprometer a capacidade de reação e aumentar a gravidade dos acidentes.

Penalidades

Dirigir sob influência de álcool é considerado infração gravíssima pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB). A conduta resulta em multa de R$ 2.934,70, sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Dependendo da concentração de álcool identificada, o condutor também pode responder criminalmente e ser preso.

Os registros de infrações relacionadas à alcoolemia também aumentaram nos primeiros sete meses de 2026. No período, a PRF realizou 108.562 testes com etilômetro, que resultaram em 1.079 autuações. Desse total, 979 ocorreram por recusa ao teste e 100 por constatação de álcool. Ao todo, 75 motoristas foram presos por dirigir sob efeito de álcool.

Em 2025, foram realizados 104.804 testes, com 985 autuações, 882 por recusa e 103 por constatação, e 65 prisões.

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Novas regras

Em agosto, o Conselho Nacional de Trânsito (Contran) publicou a Resolução nº 1.031, que atualiza os procedimentos para a fiscalização de alcoolemia em todo o país. Entre as medidas estão a regulamentação da triagem por teste passivo e a possibilidade de autuação a partir da identificação de pelo menos dois sinais de alteração da capacidade psicomotora.

Os procedimentos já eram utilizados pela PRF e foram incorporados à regulamentação nacional. A resolução também estabelece regras para situações envolvendo álcool residual no organismo e prevê o uso de “drogômetros”, equipamentos destinados à identificação de substâncias psicoativas em condutores.

As novas regras entram em vigor em outubro de 2026. Confira as novas regras de fiscalização de alcoolemia.

Dicas para viajar com segurança

  • Faça a revisão do veículo antes de pegar a estrada;
  • Descanse antes da viagem;
  • Não consuma bebidas alcoólicas antes de dirigir;
  • Use o cinto de segurança e os equipamentos obrigatórios;
  • Respeite os limites de velocidade;
  • Não utilize o celular ao volante;
  • Só faça ultrapassagens em locais permitidos e quando houver condições de segurança;
  • Em caso de emergência nas rodovias federais, ligue para o telefone 191.

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