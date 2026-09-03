Governo de Pernambuco inicia entrega das Areninhas com primeira unidade em Camaragibe

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Programa prevê 203 equipamentos esportivos nos 184 municípios do Estado, com investimento de R$ 74,3 milhões

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O Governo de Pernambuco iniciou, nesta quarta-feira (2), a entrega das primeiras Areninhas do Estado. O primeiro equipamento foi inaugurado no bairro de Nazaré, em Camaragibe, no Grande Recife. A iniciativa prevê a implantação de 203 espaços esportivos nos 184 municípios pernambucanos, com investimento total de R$ 74,3 milhões.

Nesta quinta-feira (3), será a vez de Calçado, no Agreste Meridional, receber a segunda unidade do programa. As estruturas são destinadas à prática esportiva e também podem ser utilizadas para atividades de lazer e convivência comunitária.

“As Areninhas são espaços destinados à prática esportiva e também podem ser utilizados para atividades de lazer e convivência comunitária. Os equipamentos atendem crianças, jovens e demais moradores dos municípios contemplados”, pontuou o secretário de Esportes de Pernambuco, Robson Fellype.

Lançado em junho deste ano, o programa contempla obras nas quatro regiões do Estado: Região Metropolitana do Recife, Zona da Mata, Agreste e Sertão. A implantação das unidades é realizada em parceria com as prefeituras municipais.

Segundo o secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Rodrigo Ribeiro, 77 unidades já foram contratadas. Desse total, 40 estão em execução e 16 estão em fase final de conclusão. As demais aguardam o início dos serviços, após a conclusão das etapas de viabilidade e cessão dos terrenos pelas prefeituras.

“A implantação das Areninhas ocorre em parceria com as prefeituras e contempla diferentes regiões de Pernambuco. Atualmente, 77 unidades estão contratadas”, afirmou Rodrigo Ribeiro.

Os equipamentos contam com gramado sintético, alambrado e iluminação em LED, entre outras estruturas voltadas à prática esportiva e à utilização pelas comunidades.

“A entrega da primeira Areninha representa o início de uma transformação que vai alcançar municípios de todas as regiões do Estado. São equipamentos que levam estrutura adequada com gramado sintético, alambrado, iluminação em LED, tudo pensado para a prática esportiva e a criação de novos espaços de convivência para as comunidades”, destacou o diretor-presidente da Cehab, Paulo Lira.

Distribuição

Entre os municípios contemplados, Recife, Jaboatão dos Guararapes, Cabo de Santo Agostinho, Olinda, Paulista, Caruaru e Petrolina receberão três Areninhas cada. Igarassu, Camaragibe, São Lourenço da Mata, Vitória de Santo Antão e Garanhuns terão duas unidades.

Nos demais municípios pernambucanos, está prevista a implantação de uma Areninha.

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