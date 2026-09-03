Governo de Pernambuco contrata bancas para concursos das polícias Militar, Civil e Bombeiros
Empresas serão responsáveis pelas seleções que terão 3.205 vagas; editais para oficiais, praças, delegados e outros serão lançados em breve
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O Governo de Pernambuco contratou as empresas que vão organizar os concursos públicos da Polícia Militar (PMPE), do Corpo de Bombeiros Militar (CBMPE) e da Polícia Civil (PCPE). Os três certames terão, ao todo, 3.205 vagas. Os editais ainda serão publicados.
A Fundação AOCP será responsável pelo concurso que reúne a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros. Já o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) ficará à frente da seleção da Polícia Civil.
Para a PMPE, estão previstas 1.320 vagas, sendo 70 para oficial e 1.250 para praça. No Corpo de Bombeiros, serão 570 oportunidades, com 60 para oficial e 510 para praça.
Na Polícia Civil, o concurso terá 1.315 vagas: 45 para delegado, 70 para escrivão e 1.200 para agente.
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Segundo a secretária de Administração, Ana Maraíza, os concursos fazem parte das ações para recompor e fortalecer os efetivos das forças de segurança estaduais.
Polícia Penal
O governo também prepara um concurso para a Polícia Penal, com 700 vagas. A banca organizadora ainda está sendo definida. Com essa seleção, o Estado prevê 3.905 vagas para reforçar os efetivos da segurança pública.