Governo de Pernambuco contrata bancas para concursos das polícias Militar, Civil e Bombeiros

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Empresas serão responsáveis pelas seleções que terão 3.205 vagas; editais para oficiais, praças, delegados e outros serão lançados em breve

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O Governo de Pernambuco contratou as empresas que vão organizar os concursos públicos da Polícia Militar (PMPE), do Corpo de Bombeiros Militar (CBMPE) e da Polícia Civil (PCPE). Os três certames terão, ao todo, 3.205 vagas. Os editais ainda serão publicados.

A Fundação AOCP será responsável pelo concurso que reúne a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros. Já o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) ficará à frente da seleção da Polícia Civil.

Para a PMPE, estão previstas 1.320 vagas, sendo 70 para oficial e 1.250 para praça. No Corpo de Bombeiros, serão 570 oportunidades, com 60 para oficial e 510 para praça.

Na Polícia Civil, o concurso terá 1.315 vagas: 45 para delegado, 70 para escrivão e 1.200 para agente.

Segundo a secretária de Administração, Ana Maraíza, os concursos fazem parte das ações para recompor e fortalecer os efetivos das forças de segurança estaduais.

Polícia Penal

O governo também prepara um concurso para a Polícia Penal, com 700 vagas. A banca organizadora ainda está sendo definida. Com essa seleção, o Estado prevê 3.905 vagas para reforçar os efetivos da segurança pública.

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