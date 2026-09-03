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Pernambuco | Notícia

Comércio do Recife terá funcionamento facultativo no feriado de 7 de Setembro; shoppings operam em horário especial

Lojas do Centro e dos bairros poderão decidir se abrem na segunda (7), enquanto centros de compras terão horários diferenciados no Grande Recife

Por JC Publicado em 03/09/2026 às 10:12
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Comércio do Centro do Recife e dos bairros terá funcionamento facultativo no feriadão - JAILTON JR./JC IMAGEM

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O comércio do Centro do Recife e dos bairros terá funcionamento facultativo na próxima segunda-feira (7), feriado de 7 de Setembro, Dia da Independência do Brasil. Segundo a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL Recife), os lojistas poderão definir se vão abrir e quais serão os horários de funcionamento.

Já os shopping centers da Região Metropolitana do Recife funcionarão em horários especiais durante o feriado. Os horários variam de acordo com cada estabelecimento.

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Confira os horários dos shoppings

No Recife, o Shopping Recife, RioMar Recife, Shopping Tacaruna e Plaza Shopping funcionarão das 12h às 21h. O Shopping Boa Vista abre das 11h às 19h, enquanto o Shopping Afogados terá funcionamento das 9h às 18h. Já o Shopping ETC funcionará das 12h às 18h.

Em Olinda, o Shopping Patteo Olinda estará aberto das 12h às 21h. Em Paulista, o Paulista North Way Shopping funcionará no mesmo horário. O Camará Shopping, em Camaragibe, também abrirá das 12h às 21h.

Em Jaboatão dos Guararapes, o Shopping Guararapes terá funcionamento das 9h às 22h. No Cabo de Santo Agostinho, o Shopping Costa Dourada abrirá das 9h às 22h. O Shopping Igarassu funcionará das 12h às 20h, enquanto o Recife Outlet, em Moreno, estará aberto das 9h às 21h.

Lojas da Neoenergia fecham no feriado

As lojas da Neoenergia Pernambuco funcionarão normalmente no fim de semana que antecede o feriado. Na segunda-feira (7), as unidades estarão fechadas e o atendimento presencial será retomado na terça-feira (8), em horário regular.

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Durante o feriado, os clientes poderão utilizar os canais digitais da distribuidora, que funcionam 24 horas. Entre os serviços disponíveis estão emissão de segunda via de conta, comunicação de falta de energia, solicitação de religação, negociação de débitos e atualização cadastral.

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