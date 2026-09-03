Com alta das temperaturas, Recife adota soluções verdes contra o calor urbano
Projetos com vegetação e solo permeável no Parque do Caiara e em Cajueiro buscam atenuar os efeitos do calor extremo na capital pernambucana
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A proximidade da primavera traz de volta o aumento das temperaturas e acende o alerta para o impacto do calor nos grandes centros urbanos. A alta concentração de asfalto, concreto e edificações, somada à escassez de cobertura vegetal e à impermeabilização do solo, amplifica a retenção de calor, afetando diretamente a população em seus deslocamentos diários e no uso dos espaços públicos.
No Recife, a combinação de alta densidade urbana e localização litorânea exige estratégias específicas para mitigar as temperaturas nos bairros. A resposta vem sendo estruturada por meio das chamadas Soluções Baseadas na Natureza (SbN), intervenções que utilizam elementos e processos naturais para regular o microclima e melhorar a absorção de água no solo.
"Quando pensamos em adaptação climática, precisamos olhar para a cidade de forma integrada", explica Mariana Pontes, presidente da Agência Recife para Inovação e Estratégia (ARIES). "Recife reúne características que tornam o planejamento para o calor especialmente importante. Cidade costeira, densamente urbanizada e marcada pela presença de áreas impermeabilizadas, a capital pernambucana deve sempre considerar como as escolhas de ocupação do território influenciam as condições térmicas dos espaços e a exposição da população ao calor".
Projetos em execução na capital pernambucana
Para testar a eficiência de infraestruturas verdes frente às mudanças climáticas, intervenções locais têm servido como campo de experimentação na cidade:
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- Parque do Caiara (Iputinga): implantação de Jardins Filtrantes em uma área de 7 mil metros quadrados. O projeto utiliza espécies vegetais para filtrar a água do Riacho do Cavouco, unindo requalificação ambiental, drenagem e criação de áreas de convivência. A iniciativa integra o projeto CITinova, com financiamento do Fundo Global para o Meio Ambiente (GEF).
- Bairro de Cajueiro (Zona Norte): desenvolvimento do projeto SbN Cajueiro, focado na aplicação de arranjos verdes voltados aos desafios locais de drenagem e sombreamento. A intervenção é vinculada ao Edital Periferias Verdes Resilientes, desenvolvido em parceria com o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima e o Ministério das Cidades.
A aplicação dessas intervenções busca gerar dados práticos e produzir conhecimento territorial para orientar decisões futuras de planejamento urbano frente ao cenário de aquecimento global.