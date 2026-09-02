AMPPE realiza posse de nova diretoria nesta quinta-feira no Recife

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Promotora de Justiça Helena Martins Gomes foi reeleita para presidir a associação e seguirá no cargo durante o biênio 2026-2028

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A Associação do Ministério Público de Pernambuco (AMPPE) realiza, nesta quinta-feira (3), a cerimônia de posse da nova Diretoria Executiva e dos Conselhos Fiscal e Consultivo para o biênio 2026-2028. O evento acontece às 18h, na sede da entidade, na Rua Benfica, no bairro da Madalena, no Recife.

A promotora de Justiça Helena Martins Gomes foi reeleita para a presidência da associação em eleição realizada em junho. Segundo a AMPPE, 96,22% dos membros aptos participaram da votação.

A solenidade deve reunir integrantes do Ministério Público de Pernambuco (MPPE) e de outros estados, além de representantes de associações da categoria e autoridades dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário.

Após a sessão solene de posse, será realizada uma celebração com associados, autoridades e convidados.

Nova diretoria

A Diretoria Executiva será formada por Ana Maria Moura Maranhão da Fonte, 1ª vice-presidenta; Daniel Cezar, 2º vice-presidente; Oswaldo Evaristo da Cruz Gouveia Filho, 1º secretário; Henriqueta de Belli, 2ª secretária; Sueldo de Vasconcelos Cavalcanti Melo, 1º financeiro; e Clóvis Sodré da Motta, 2º financeiro.

O Conselho Fiscal e Consultivo terá Rinaldo Jorge da Silva, Fernanda Henriques Nóbrega, Ricardo Lapenda Figueiroa, Alda Virgínia de Moura e André Múcio Rabelo de Vasconcelos.

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