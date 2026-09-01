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Pernambuco | Notícia

Escavações em trechos prontos da orla de Boa Viagem são para iluminação pública, afirma prefeitura

Com 80% das intervenções concluídas, os trabalhos na avenida continuam gerando transtornos no tráfego e têm previsão de término em dezembro

Por Maria Clara Trajano Publicado em 01/09/2026 às 14:28
Escavação para instalação de postes de iluminação na Orla de Boa Viagem
Escavação para instalação de postes de iluminação na Orla de Boa Viagem - Cortesia

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O surgimento de escavações e metralhas em áreas que já pareciam concluídas no calçadão da Avenida Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, referem-se à instalação de postes de iluminação e escadas de acesso à areia.

A justificativa foi apresentada pela Prefeitura do Recife após os bancos do local serem quebrados em alguns trechos e chamarem a atenção de motoristas e pedestres que enfrentam diárias retenções no trânsito devido à presença de máquinas e operários na via.

Segundo a gestão municipal, o corte foi necessário para alinhar os 945 novos postes de LED aos bancos instalados em etapas anteriores do projeto. Próximo aos quiosques, as aberturas visam criar passagens para escadas de acesso à praia.

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Cronograma das obras

A movimentação intensa de equipamentos e o estreitamento de trechos da Avenida Boa Viagem seguem como gargalos para a mobilidade urbana da Zona Sul.

A obra, iniciada para requalificar a infraestrutura da orla, atingiu 80% de execução, com 4,3 quilômetros de calçadão entregues. A previsão de conclusão total do projeto permanece para dezembro.

Infraestrutura subterrânea e arborização

Além da superfície, a intervenção abrange a implantação simultânea de seis redes de infraestrutura no subsolo da via. A Orla de Boa Viagem não contava com rede coletora de esgoto, cuja implantação é de responsabilidade do governo estadual. A prefeitura informou que deixará a tubulação pronta para futura conexão, evitando que o calçamento precise ser reaberto posteriormente.

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O projeto de requalificação contempla:

  • Expansão de 130 para 945 pontos de luz em tecnologia LED;
  • Plantio de aproximadamente 600 mudas ao longo do calçadão;
  • Implantação de tubulações para água, drenagem, energia, gás, dados e rede de esgotamento.

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Maria Clara Trajano

mtrajano@sjcc.com.br

Jornalista pela UFPE, no SJCC desde 2022