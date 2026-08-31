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Pernambuco | Notícia

Mãe de Miguel, Mirtes se forma em Direito e homenageia filho durante cerimônia no Recife

Mirtes Renata Santana levou um porta-retrato com a foto do filho para a formatura, realizada no último sábado (29), na capital pernambucana

Por JC Publicado em 31/08/2026 às 21:14 | Atualizado em 31/08/2026 às 21:35
Mãe do menino Miguel se forma em Direito e homenageia filho durante cerimônia no Recife
Mãe do menino Miguel se forma em Direito e homenageia filho durante cerimônia no Recife - Instagram/Reprodução

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Mirtes Renata Santana, mãe de Miguel Otávio Santana da Silva, concluiu a graduação em Direito e homenageou o filho durante a cerimônia de formatura, realizada no último sábado (29), no Recife. Miguel morreu em 2020, aos 5 anos, após cair do 9º andar de um edifício no bairro de São José, na área central da capital pernambucana.

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Durante a solenidade, Mirtes entrou no salão carregando um porta-retrato com a fotografia do filho. Imagens de Miguel também foram exibidas no telão do evento. A entrada da nova bacharel em Direito foi acompanhada pela música "Maria, Maria", de Milton Nascimento e Fernando Brant.

Mirtes estava acompanhada da mãe, Marta Santana, da irmã, Fabiana Patrícia, e de duas amigas.

Formação em Direito

A decisão de cursar Direito ocorreu após a morte do filho. Mirtes passou a buscar conhecimento na área jurídica e, em 2025, foi aprovada com nota máxima no Trabalho de Conclusão de Curso (TCC).

O trabalho abordou a escravidão contemporânea e as violações de direitos enfrentadas por trabalhadoras domésticas no Brasil.

Relembre o caso de Miguel Otávio

Miguel Otávio morreu em 2 de junho de 2020, aos 5 anos, após cair de aproximadamente 35 metros de altura, do 9º andar de um edifício de luxo localizado no bairro de São José, no Recife.

Na época, Mirtes trabalhava como empregada doméstica no apartamento e havia saído por alguns minutos para passear com os cachorros dos patrões. O filho permaneceu no imóvel sob os cuidados da então empregadora, Sarí Corte Real.

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Imagens das câmeras de segurança do prédio registraram Miguel entrando sozinho no elevador. A criança chegou a acessar uma área técnica do edifício antes de cair do 9º andar.

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