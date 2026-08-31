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Colisão entre carreta e motocicleta deixa passageiro morto e condutor ferido na BR-101, no Recife

Sinsitro de trânsito aconteceu na altura da Cidade Universitária, na Zona Oeste do Recife, e também deixou o condutor da motocicleta ferido

Por JC Publicado em 31/08/2026 às 17:27 | Atualizado em 31/08/2026 às 17:50
Colisão entre carreta e motocicleta deixa passageiro morto e condutor ferido na BR-101, no Recife
Colisão entre carreta e motocicleta deixa passageiro morto e condutor ferido na BR-101, no Recife - Divulgação

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Um acidente envolvendo uma motocicleta e uma carreta deixou uma pessoa morta e outra ferida na tarde desta segunda-feira (31), na BR-101, na altura da Cidade Universitária, na Zona Oeste do Recife.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o sinistro aconteceu por volta das 12h45, no km 68 da rodovia, no sentido Paulista. A suspeita inicial é de que a motocicleta trafegava pelo corredor entre um carro e uma carreta quando o condutor perdeu o controle do veículo e acabou sendo atingido pela carreta.

O passageiro da motocicleta morreu ainda no local. O condutor ficou ferido e foi encaminhado para uma unidade de saúde. A PRF não informou, até o momento, a identidade das vítimas.

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O motorista da carreta foi submetido ao teste do bafômetro, que apresentou resultado normal.

Equipes da PRF permanecem no local aguardando a chegada do Instituto de Criminalística (IC) e do Instituto de Medicina Legal (IML), que devem realizar os procedimentos necessários para a investigação e remoção do corpo.

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O acidente também provocou retenção no trânsito na área. Os veículos envolvidos permanecem na rodovia para os procedimentos da ocorrência.

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