Pernambuco ultrapassa 9,5 milhões de habitantes e Recife alcança 1,58 milhão em 2026, aponta IBGE
O Recife figura entre o seleto grupo de 15 municípios brasileiros que possuem mais de 1 milhão de habitantes, segundo os dados apresentados pelo IBGE
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
O estado de Pernambuco atingiu uma população estimada em 9.583.176 habitantes em 2026, registrando um crescimento populacional de 0,22% no último ano. Parcela expressiva desse contingente está concentrada no Recife: a capital pernambucana soma 1.588.983 moradores, ocupando a 9ª posição entre as cidades mais populosas do Brasil. Os números fazem parte das Estimativas da População divulgadas nesta sexta-feira (28) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que apontam que o Brasil alcançou 214.211.951 de habitantes na data de referência de 1º de julho de 2026.
O levantamento revela que a taxa geométrica de crescimento do país foi de 0,37% entre 2025 e 2026. O resultado aponta uma leve queda do ritmo de expansão quando comparado ao período 2024-2025. Segundo o IBGE, as estimativas populacionais são de extrema relevância pública.
O órgão destaca que o estudo "é um dos parâmetros utilizados pelo Tribunal de Contas da União (TCU) para o cálculo do Fundo de Participação de Estados e Municipíos, além de servir como referência para indicadores sociais, econômicos e demográficos".
Concentração populacional nas metrópoles
O Recife figura entre o seleto grupo de 15 municípios brasileiros que possuem mais de 1 milhão de habitantes. Juntas, essas poucas cidades concentram 42,9 milhões de pessoas — o equivalente a 20% de toda a população nacional. Das capitais brasileiras, a paulista São Paulo lidera o ranking isolada com 11,9 milhões de habitantes, seguida por Rio de Janeiro (6,7 milhões) e Brasília (3,0 milhões). Ao analisar a distribuição pelas 27 capitais estaduais, o IBGE aponta que elas reúnem 49,4 milhões de moradores (23,1% do total do país).
A publicação ressalta que "as capitais que apresentam redução populacional em comparação às estimativas de 2025 foram Salvador (-0,17%), Natal (-0,13%), Belém (-0,08%) e Belo Horizonte (-0,02%)". Enquanto isso, Boa Vista (RR) despontou como a capital com a maior taxa de crescimento geométrico no período, marcando 3,2%.
Panorama estadual e regional
No cenário nacional, Pernambuco consolida-se como o 7º estado mais populoso do Brasil e o 2º mais populoso do Nordeste, atrás apenas da Bahia (14,88 milhões). A região Nordeste como um todo abriga 57,36 milhões de habitantes, representando 26,8% da população brasileira. O Sudeste lidera em volume populacional, concentrando 41,6% dos habitantes do país (89,01 milhões).
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Entre as Unidades da Federação, São Paulo continua no topo com 46,17 milhões de pessoas (21,6% da população nacional), seguido por Minas Gerais (21,46 milhões) e Rio de Janeiro (17,22 milhões). No extremo oposto, Roraima é a UF menos populosa, com 761 mil habitantes, embora tenha registrado a maior taxa de crescimento geométrico entre os estados (3,01%).
Pequenos municípios seguem sendo maioria
No contraste com os grandes centros urbanos como o Recife, o estudo do IBGE revela a predominância de pequenas cidades no território nacional. De acordo com os dados apresentados, 2.467 municípios possuem menos de 10 mil habitantes.
O instituto salienta que, "embora represente 44,3% do total dos 5.571 municípios, essa população somada é estimada em 12.789.089 pessoas, equivalendo a 6% da população total" do país. O menor município brasileiro em 2026 é Serra da Saudade (MG), com apenas 857 moradores.