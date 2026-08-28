Pernambuco ultrapassa 9,5 milhões de habitantes e Recife alcança 1,58 milhão em 2026, aponta IBGE

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O Recife figura entre o seleto grupo de 15 municípios brasileiros que possuem mais de 1 milhão de habitantes, segundo os dados apresentados pelo IBGE

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O estado de Pernambuco atingiu uma população estimada em 9.583.176 habitantes em 2026, registrando um crescimento populacional de 0,22% no último ano. Parcela expressiva desse contingente está concentrada no Recife: a capital pernambucana soma 1.588.983 moradores, ocupando a 9ª posição entre as cidades mais populosas do Brasil. Os números fazem parte das Estimativas da População divulgadas nesta sexta-feira (28) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que apontam que o Brasil alcançou 214.211.951 de habitantes na data de referência de 1º de julho de 2026.

O levantamento revela que a taxa geométrica de crescimento do país foi de 0,37% entre 2025 e 2026. O resultado aponta uma leve queda do ritmo de expansão quando comparado ao período 2024-2025. Segundo o IBGE, as estimativas populacionais são de extrema relevância pública.

O órgão destaca que o estudo "é um dos parâmetros utilizados pelo Tribunal de Contas da União (TCU) para o cálculo do Fundo de Participação de Estados e Municipíos, além de servir como referência para indicadores sociais, econômicos e demográficos".

Concentração populacional nas metrópoles

O Recife figura entre o seleto grupo de 15 municípios brasileiros que possuem mais de 1 milhão de habitantes. Juntas, essas poucas cidades concentram 42,9 milhões de pessoas — o equivalente a 20% de toda a população nacional. Das capitais brasileiras, a paulista São Paulo lidera o ranking isolada com 11,9 milhões de habitantes, seguida por Rio de Janeiro (6,7 milhões) e Brasília (3,0 milhões). Ao analisar a distribuição pelas 27 capitais estaduais, o IBGE aponta que elas reúnem 49,4 milhões de moradores (23,1% do total do país).

A publicação ressalta que "as capitais que apresentam redução populacional em comparação às estimativas de 2025 foram Salvador (-0,17%), Natal (-0,13%), Belém (-0,08%) e Belo Horizonte (-0,02%)". Enquanto isso, Boa Vista (RR) despontou como a capital com a maior taxa de crescimento geométrico no período, marcando 3,2%.

Panorama estadual e regional

No cenário nacional, Pernambuco consolida-se como o 7º estado mais populoso do Brasil e o 2º mais populoso do Nordeste, atrás apenas da Bahia (14,88 milhões). A região Nordeste como um todo abriga 57,36 milhões de habitantes, representando 26,8% da população brasileira. O Sudeste lidera em volume populacional, concentrando 41,6% dos habitantes do país (89,01 milhões).

Entre as Unidades da Federação, São Paulo continua no topo com 46,17 milhões de pessoas (21,6% da população nacional), seguido por Minas Gerais (21,46 milhões) e Rio de Janeiro (17,22 milhões). No extremo oposto, Roraima é a UF menos populosa, com 761 mil habitantes, embora tenha registrado a maior taxa de crescimento geométrico entre os estados (3,01%).

Pequenos municípios seguem sendo maioria

No contraste com os grandes centros urbanos como o Recife, o estudo do IBGE revela a predominância de pequenas cidades no território nacional. De acordo com os dados apresentados, 2.467 municípios possuem menos de 10 mil habitantes.

O instituto salienta que, "embora represente 44,3% do total dos 5.571 municípios, essa população somada é estimada em 12.789.089 pessoas, equivalendo a 6% da população total" do país. O menor município brasileiro em 2026 é Serra da Saudade (MG), com apenas 857 moradores.