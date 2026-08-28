MPPE denuncia mãe e mais três pessoas por morte de menino em parque aquático de Olinda
Promotoria responsabilizou a mãe por abandono, o proprietário do parque por dolo eventual e duas guarda-vidas; local operava sem licenças
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O Ministério Público de Pernambuco (MPPE) denunciou quatro pessoas pela morte de Bryan Henrique de Souza Barros, de 7 anos, ocorrida em 25 de julho em um parque aquático no bairro de Sapucaia, em Olinda. Entre os acusados está a mãe da criança, denunciada por abandono de incapaz com resultado morte.
A denúncia foi apresentada à Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Olinda após a conclusão do inquérito pela Polícia Civil, que individualizou a conduta dos envolvidos.
Individualização das acusações
O documento encaminhado pelo MPPE ao Judiciário estabelece as seguintes imputações:
- Emylly Vitória de Souza Pereira (mãe da vítima): denunciada por abandono de incapaz qualificado pelo resultado morte. Conforme o MPPE, ela permitiu a entrada do menino na piscina sem equipamentos de flutuação, ciente de que ele não sabia nadar, ingeriu bebida alcoólica com amigos e ausentou-se do local por seis minutos para ir ao banheiro, sem pedir supervisão a terceiros.
- Tony Hsu Chuncki (proprietário do parque): denunciado por homicídio qualificado por asfixia, na modalidade de dolo eventual. A promotoria aponta que o estabelecimento funcionava sem alvará municipal, sem licença do Corpo de Bombeiros e sem estrutura ou equipe de suporte médico emergencial.
- Chaiane Kelli Gomes e Clarice Daniely Alves (guarda-vidas): denunciadas por homicídio culposo por omissão imprópria. A investigação apontou que as profissionais estavam a 11,3 metros de distância do ponto do afogamento e não prestaram socorro tempestivo, com a criança permanecendo submersa por mais de cinco minutos.
Falhas de segurança e pedido de interdição
Análises periciais indicaram que a piscina apresentava variação abrupta de profundidade (de 0,55 metro para até 1,54 metro) sem sinalização de alerta ou barreira física de separação.
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O MPPE registrou ainda que outro episódio de quase afogamento havia ocorrido na mesma estrutura na manhã do mesmo dia. Além do processo criminal, o órgão requereu a interdição do estabelecimento até a regularização perante os órgãos de fiscalização.