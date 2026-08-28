Iniciativa oferece 100 bolsas gratuitas de graduação e pós-graduação EaD para mulheres vítimas de violência

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Ação da Ser Educacional disponibiliza 50 bolsas de graduação e 50 de pós-graduação para mulheres em situação de vulnerabilidade social e econômica

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

A Companhia Ser Educacional, mantenedora das marcas Uninassau, Unama e Unifael, abriu inscrições para um processo seletivo que oferece 100 bolsas gratuitas de ensino a distância (EaD) para mulheres vítimas de violência de gênero em situação de vulnerabilidade social e econômica. São 50 bolsas para cursos de graduação e outras 50 para pós-graduação.

A iniciativa faz parte dos projetos EaD Social e Ser Mulher e tem como objetivo ampliar o acesso ao ensino superior e contribuir para a autonomia econômica e social das beneficiárias.

Inscrições

As inscrições precisam ser encaminhadas por instituições que atuam no acolhimento, na proteção e no atendimento de mulheres vítimas de violência. Entre elas estão Centros de Referência da Mulher, Centros de Referência Especializados de Assistência Social (CREAS), Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), Casas Abrigo, secretarias municipais e estaduais, organizações da sociedade civil, instituições de assistência social e núcleos de acolhimento e proteção à mulher.

Para participar, as instituições interessadas devem realizar um cadastro eletrônico e enviar a documentação solicitada. Após a validação, elas recebem um código que permite encaminhar as candidatas ao processo seletivo.

As mulheres indicadas pelas instituições poderão, então, preencher um formulário eletrônico e apresentar documentos pessoais, comprovantes de renda e informações sobre a situação socioeconômica. A seleção será realizada em duas etapas: análise documental e socioeconômica, seguida da elaboração de uma redação.

As candidatas poderão escolher entre 21 cursos de graduação ou mais de 120 opções de especializações e MBA oferecidas pela instituição.

O cadastramento das instituições deve ser realizado entre os dias 20 e 27 de agosto. Já as inscrições das candidatas acontecem de 21 a 30 de agosto. O resultado final está previsto para ser divulgado em 22 de setembro.

Todas as informações sobre o processo seletivo, documentação exigida e etapas estão disponíveis no edital publicado no site da Ser Educacional.

“Muitas mulheres em situação de vulnerabilidade enfrentam obstáculos para retomar seus projetos de vida. Ao ampliar o acesso ao ensino superior, a Ser Educacional oferece mais do que uma formação acadêmica: oferece autonomia e novas perspectivas”, afirma Adriane Mendes, gerente de Governança Ambiental e Social da Ser Educacional.

Segundo ela, a iniciativa busca transformar a educação em uma ferramenta de inclusão. “Investir na educação dessas mulheres é contribuir para a reconstrução de histórias e a formação de uma sociedade mais justa, segura e igualitária. A educação é uma ferramenta essencial para promover dignidade e transformação social”, completa.

Programa Ser Mulher

O Ser Mulher é um programa da Ser Educacional voltado à prevenção e ao enfrentamento da violência contra as mulheres. As ações incluem formação profissional, treinamento e capacitação, sensibilização e mobilização social, além de orientação e acolhimento.

EaD Social

O EaD Social tem como proposta ampliar o acesso ao ensino superior e à formação continuada por meio da oferta de bolsas de estudo para pessoas em situação de vulnerabilidade social e econômica e grupos historicamente excluídos das oportunidades educacionais.



Siga o Jornal do Commercio no Instagram e fique por dentro de tudo