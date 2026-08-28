Dois funcionários do Metrô do Recife ficam feridos após descarga elétrica em subestação
Acidente aconteceu na tarde desta sexta (28), na Subestação Recife, no bairro de São José; sindicato cobra investimentos e segurança no sistema
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Dois funcionários da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) ficaram feridos após serem atingidos por um arco elétrico durante uma atividade de manutenção na Subestação Recife, no bairro de São José, área central do Recife, na tarde desta sexta-feira (28).
Segundo o Sindicato dos Metroviários de Pernambuco (Sindmetro-PE), os trabalhadores sofreram queimaduras nos membros superiores. Eles foram socorridos e encaminhados para hospitais particulares do Recife.
Até a publícação da matéria, não temos o estado de saúde dos funcionários.
Em nota, o sindicato afirmou que a área onde os funcionários trabalhavam estaria com os equipamentos desligados, mas teria permanecido energizada. Técnicos da CBTU foram enviados ao local para identificar o que provocou a presença de corrente elétrica.
Sindicato cobra investimentos após novo acidente
O Sindmetro-PE classificou o episódio como grave e afirmou que o acidente não pode ser tratado como algo normal. A entidade também relacionou o caso às condições de infraestrutura do sistema metroviário e cobrou investimentos e manutenção.
O sindicato defendeu ainda a retirada da CBTU do Programa Nacional de Desestatização (PND) e pediu uma ampla requalificação do Metrô do Recife, incluindo a recuperação de equipamentos e instalações elétricas.
O acidente desta sexta ocorre cerca de dois meses após a morte de um funcionário da CBTU que sofreu uma descarga elétrica durante uma manutenção na rede aérea da Estação Tejipió, na Zona Oeste do Recife.
Procurada, a CBTU informou que o acidente ocorreu na Subestação Recife e que os dois empregados foram socorridos e encaminhados para hospitais particulares. A companhia ainda não havia enviado uma nota oficial com informações sobre as circunstâncias do acidente até a publicação desta matéria.