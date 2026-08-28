Centros TEA ganham espaços de apoio para mães de crianças e jovens neurodivergentes no Recife

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Projeto "Cuidando de Quem Cuida" foi lançado na unidade da UPAE Doutor Cyro de Andrade Lima, na Mustardinha, e será ampliado para os oito Centros TEA

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A Prefeitura do Recife lançou, nesta sexta-feira (28), o projeto “Cuidando de Quem Cuida”, iniciativa voltada ao atendimento de mães e responsáveis por crianças e jovens com Transtorno do Espectro Autista (TEA), síndrome de Down, Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), Transtorno Opositivo Desafiador (TOD) e outras neurodivergências.

O primeiro espaço foi inaugurado no Centro TEA da UPAE Doutor Cyro de Andrade Lima, na Mustardinha. O local oferece apoio psicológico e acompanhamento de outras especialidades de saúde, além de serviços municipais voltados ao bem-estar, à autonomia e à qualidade de vida das famílias.

O lançamento contou com a presença do prefeito Victor Marques, que visitou o espaço e conversou com pacientes e familiares. Segundo o gestor, a iniciativa atende a uma demanda apresentada pelas mães que acompanham os filhos nos Centros TEA.

“Estamos muito felizes de poder atender a um pedido histórico das mães que têm filhos que são atendidos aqui no Centro TEA: a criação de um espaço exclusivo para atendimento psicossocial das mães. Isso é muito importante porque precisamos cuidar de quem cuida”, afirmou.

O prefeito também informou que a proposta será ampliada para outras unidades da rede municipal. “A partir de agora, sempre que tivermos um espaço destinado ao atendimento de crianças neurodivergentes, teremos também uma sala dedicada ao acolhimento e atendimento das mães do Recife”, completou.

Apoio às famílias

A proposta busca ampliar o cuidado oferecido pela rede municipal de saúde, considerando que o acompanhamento de crianças e jovens neurodivergentes também exige atenção contínua às famílias. O projeto prevê ações voltadas à saúde mental, ao bem-estar e ao fortalecimento da autonomia de mães e responsáveis.

De acordo com a secretária de Saúde do Recife, Luciana Albuquerque, a rotina de cuidados pode dificultar o desenvolvimento profissional, a geração de renda e até mesmo o autocuidado dessas pessoas.

“As mães e responsáveis por pessoas com neurodivergência têm, muitas vezes, uma vida integralmente dedicada a essa assistência, o que dificulta o desenvolvimento da vida profissional, geração de renda e até o autocuidado”, explicou.

O espaço contará com um profissional de Psicologia dedicado a atendimentos individuais e coletivos, além do suporte de profissionais de outras especialidades que já atuam no Centro TEA. Também serão oferecidas práticas integrativas e oficinas.

A iniciativa prevê ainda a articulação com outras secretarias municipais, incluindo as áreas de Trabalho e Qualificação Profissional e Assistência Social e Combate à Fome. A intenção é facilitar o acesso das mães e responsáveis a serviços e programas voltados à geração de oportunidades, assistência e autonomia.

Segundo a secretária, a rede municipal já possui grupos de apoio em alguns Centros TEA, como o Andorinhas, na UPAE do Ibura. Com o “Cuidando de Quem Cuida”, a proposta é ampliar e fortalecer essas experiências nas oito unidades existentes.

Entre as iniciativas que poderão ser integradas estão o Centro Arrecifes da Cidadania, ligado à Secretaria de Assistência Social, e o Go Recife – Geração de Oportunidades, da Secretaria de Trabalho e Qualificação Profissional.

Conquista para as famílias

Mara Cecília, de 39 anos, é mãe solo de Samara Francisca, de 9 anos, diagnosticada com TEA, TDAH e deficiência intelectual. Para ela, a criação do espaço representa uma conquista para as famílias que acompanham pessoas neurodivergentes.

“A gente sempre vinha dialogando para ter um espaço como esse, onde pudéssemos contar com acompanhamento e apoio. No dia a dia, acabamos ficando sobrecarregadas e, em certo momento, esquecemos de cuidar da gente”, afirmou.

Segundo Mara, o acolhimento oferecido pelo projeto atende a uma necessidade que muitas mães enfrentam durante a rotina de cuidados. “Precisamos muito desse cuidado, de nos sentirmos acolhidas, e esse espaço é maravilhoso para nós. É muito importante saber que também temos um lugar onde podemos ser cuidadas”, disse.

Centro TEA da UPAE Doutor Cyro de Andrade Lima - Foto: Hélia Scheppa/Prefeitura do Recife

Rede de atendimento

A assistência a pessoas com autismo e outras neurodivergências foi ampliada no Recife com a implantação de oito Centros TEA/Núcleos de Desenvolvimento Integral desde 2023.

As unidades funcionam nas UPAEs da Mustardinha, Ibura e Arruda; nas policlínicas Albert Sabin, na Tamarineira, e Lessa de Andrade, na Madalena; no NDI Comunidade do Bem, na Imbiribeira; no Centro de Reabilitação Antônio Nogueira, na Boa Vista; e no Centro TEA Adolescentes, em Santo Amaro.

A Prefeitura também prevê a inauguração de um novo Centro TEA no Hospital da Criança do Recife ainda este ano. A unidade contará com serviço de Equoterapia, apontado pela gestão como o primeiro do Sistema Único de Saúde (SUS) no Norte e Nordeste.

A rede implantada desde 2023 tem capacidade para realizar cerca de 25 mil atendimentos por mês. Os Centros TEA contam com estrutura adaptada, incluindo ginásio de fisioterapia, sala de integração sensorial e jardim sensorial.

As equipes são formadas por profissionais de diferentes áreas, como Neuropediatria, Psiquiatria Infantil, Terapia Ocupacional, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Psicologia, Serviço Social, Psicopedagogia, Nutrição e Enfermagem, entre outras especialidades.

O acesso aos serviços ocorre por meio das unidades da Atenção Básica, responsáveis pelo encaminhamento dos pacientes para atendimento nos Centros TEA por meio da Central de Regulação.



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