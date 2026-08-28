217 casais oficializam união gratuitamente em cerimônia coletiva no Recife

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Casamento coletivo foi realizado pela Defensoria Pública de Pernambuco em parceria com TJPE e Prefeitura do Recife, no Compaz Ariano Suassuna

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O amor virou compromisso oficial para 217 casais nesta sexta-feira (28), no Recife. Eles participaram de uma cerimônia coletiva de casamento civil promovida pela Defensoria Pública de Pernambuco (DPPE), em parceria com o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) e a Prefeitura do Recife.

A celebração aconteceu no Compaz Ariano Suassuna, no bairro do Cordeiro, Zona Oeste da capital, e garantiu a oficialização gratuita da união para pessoas que não teriam condições de arcar com os custos convencionais do casamento civil.

Cerimônia garante acesso a direitos

Além da celebração, a iniciativa permite que os casais tenham acesso à segurança jurídica proporcionada pelo casamento civil, incluindo direitos relacionados à família, ao patrimônio e à sucessão.

Segundo o 1º Subdefensor Público-Geral Institucional e Administrativo da DPPE, Gabriel Gonçalves, a ação está entre as principais iniciativas de cidadania promovidas pela instituição.

“É um evento de grande importância, o mais importante do calendário das ações de cidadania. Com isso, garantimos direitos e celebramos a união dos noivos que irão oficializar a sua união”, afirmou.

A cerimônia reuniu casais com diferentes histórias e trajetórias. Para muitos participantes, a oficialização representa a realização de um desejo que havia sido adiado por dificuldades financeiras ou burocráticas.

A ação também contou com a presença de defensores públicos e representantes das instituições parceiras. O prefeito do Recife, Victor Marques, destacou a atuação conjunta para viabilizar o casamento coletivo.

“Estamos muito felizes em fazer parte dessa história e garantir a cidadania de todos vocês”, disse.

A iniciativa integra as ações da Defensoria Pública voltadas à promoção da cidadania e à ampliação do acesso à Justiça para pessoas em situação de vulnerabilidade.

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