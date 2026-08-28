17ª edição do Vem Passarinhar Recife será realizada no Parque da Macaxeira neste domingo (30)

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Atividade gratuita começa às 7h deste domingo (30) e reúne participantes para observar aves e conhecer a biodiversidade urbana

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O Parque Urbano da Macaxeira, na Zona Norte do Recife, recebe neste domingo (30) a 17ª edição do Vem Passarinhar Recife. A atividade começa às 7h e convida pessoas de diferentes idades a participar de uma caminhada voltada à observação de aves que vivem na área urbana.

Esta será a segunda vez que o projeto realiza uma passarinhada no Parque da Macaxeira. Não é necessário ter experiência prévia para participar. Durante o percurso, os participantes serão acompanhados por observadores de aves e poderão utilizar equipamentos como binóculos e luneta.

A atividade busca aproximar o público da biodiversidade encontrada nas áreas verdes da cidade. Segundo Ludmila Portela, coordenadora da Aviva Ecoatividades, responsável pela realização do projeto, a observação também pode contribuir para a conscientização sobre a preservação desses espaços.

“Observar as aves que vivem ao nosso redor é também uma porta de entrada para uma relação mais próxima com a natureza. Quando aprendemos a reconhecer as espécies, seus comportamentos e os ambientes de que dependem, passamos a compreender melhor a importância de cuidar das áreas verdes e de toda a biodiversidade urbana”, afirma.

Espécies

O Parque Urbano da Macaxeira possui 83 espécies de aves registradas no eBird, plataforma de ciência cidadã criada pelo Laboratório de Ornitologia da Universidade Cornell. A ferramenta reúne registros feitos por observadores de diferentes partes do mundo e utiliza os dados para apoiar pesquisas e ações de conservação.

Entre as espécies já registradas no parque estão a jandaia-verdadeira, o galo-de-campina, a ariramba-de-cauda-ruiva, a saíra-amarela, o beija-flor-tesoura, o martim-pescador-grande, o gavião-carijó, o gavião-de-cauda-curta, o pica-pau-verde-barrado e o papagaio-verdadeiro.

Durante a atividade, os participantes poderão tentar identificar algumas dessas espécies e registrar novas observações. A lista de aves registradas no local pode ser consultada na plataforma eBird.

O percurso terá duração aproximada de duas horas e é aberto a crianças, adultos e idosos. Para participar, é necessário ter mobilidade para acompanhar o trajeto pelo parque.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas por meio do formulário disponível na bio do perfil @vempassarinhar_pe, no Instagram.

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