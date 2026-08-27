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O evento, promovido pela Associação de Supermercados da Paraíba (ASPB), foi realizado nesta quinta-feira (27), na cidade de João Pessoa

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O empresário e presidente do grupo JCPM, João Carlos Paes Mendonça, foi homenageado nesta quinta-feira (27), em João Pessoa, durante encontro com empresários do setor supermercadista da Paraíba. O evento foi promovido pela Associação de Supermercados da Paraíba (ASPB) e reuniu representantes de redes de diferentes municípios do estado para uma conversa sobre os desafios do setor.

João Carlos Paes Mendonça está há 26 anos fora do setor, desde que vendeu a rede Bompreço para o grupo holandês Royal Ahold. “Foi uma oportunidade de me atualizar sobre como está o segmento por dentro, sob o olhar de quem opera e enfrenta as dificuldades diárias. Depois de tanto tempo fora, me senti muito honrado com a homenagem destacando contribuições feitas há muitas décadas”, comentou o empresário.



João Carlos Paes Mendonça recebe homenagem na Paraíba por trajetória no setor de supermercados - divulgação

A homenagem reconheceu a trajetória de JCPM, que participou da consolidação do Bompreço como uma das maiores redes de supermercados do Nordeste. A placa foi entregue pelo presidente da ASPB, José Hermes Brandão. “Hoje tivemos a oportunidade de ouvir e saber da visão atual de quem ajudou a construir capítulos importantes do varejo brasileiro, compartilhando conosco sua experiência, visão e conhecimento”, destacou.



Durante o encontro, os empresários interagiram a partir de questões relacionadas aos principais desafios enfrentados atualmente pelo setor, entre elas os impactos da reforma tributária, as novas tendências do varejo, a empregabilidade e a rotatividade de funcionários, que pode chegar a 8% ao mês.

Ao comentar sobre a gestão de pessoas, João Carlos Paes Mendonça defendeu a necessidade de conciliar produtividade e valorização dos colaboradores. “É preciso rever não apenas a produtividade dos colaboradores, como também os salários. Parte dos empresários quer pagar pouco e manter a equipe. Não é assim que se faz”, afirmou.

O empresário também falou sobre a importância de preservar a qualidade da operação e a proximidade com os clientes, mesmo diante da necessidade de ajustes nos negócios. “Empresa grande não necessariamente é empresa boa. Se for preciso reduzir o trabalho da sua rede para manter a qualidade e o foco na vizinhança, faça isso, não perca tempo”, disse. Empresários que se relacionam o setor também prestigiaram o encontro, como Leonel Freire (São Braz), José Marconi (Fecomércio), Luiz Alberto Amorim (Sebrae), Guilherme Coutinho (Fecomércio).



A trajetória de João Carlos Paes Mendonça à frente do Bompreço foi marcada pela implantação de iniciativas que anteciparam tendências do varejo brasileiro. Entre as ações praticadas entre as décadas de 1970 e 2000 estão a criação de marcas próprias, em 1979; o Centro de Atendimento ao Cliente e o Encontro Cliente Bompreço, em 1982; e o Hipercard, também lançado naquele ano.



A rede também foi pioneira no uso do código de barras, em 1984, e criou o Bomclube, em 1995, além de adotar o sistema de ressuprimento automático, em 1996.