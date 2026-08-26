Prefeitura e Porto Digital finalizam retirada de fiação aérea de telecom na Rua do Apolo

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A primeira etapa conectou aos dutos subterrâneos 70 imóveis distribuídos entre a Rua do Apolo, a Rua da Guia e a Avenida Cais do Apolo

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A Prefeitura do Recife e o Porto Digital concluíram o processo de embutimento subterrâneo da fiação aérea de telecomunicações na Rua do Apolo, no bairro do Recife. A iniciativa, coordenada pelo Gabinete do Centro do Recife (Recentro) dentro do projeto Recife Digital e Estratégias Sustentáveis (R.E.D.E.S.), contou com um investimento municipal de R$ 2 milhões para atender a uma antiga demanda de moradores e comerciantes da região. Com a finalização da rede lógica nas empresas de internet, a via aguarda agora apenas a remoção dos cabos de energia elétrica e dos postes por parte da concessionária Neoenergia, etapa prevista para começar ainda esta semana.

O prefeito Victor Marques realizou uma vistoria no local nesta quarta-feira (26) para conferir a conclusão desta fase do projeto, que agora avança para novos endereços da área central. “Conseguimos enxergar melhor a amplitude da área e dá muito orgulho ver esse trabalho, que foi construído por muitas mãos, ao longo dos últimos meses. É resultado de uma parceria da Prefeitura com o Porto Digital, diversas entidades, os moradores, que abraçaram essa iniciativa e autorizaram a instalação dos novos pontos, e também as operadoras de telecom, que acreditaram e participaram do projeto”, afirmou o prefeito.

A intervenção no bairro foi planejada em duas fases. A primeira etapa conectou aos dutos subterrâneos 70 imóveis distribuídos entre a Rua do Apolo, a Rua da Guia e a Avenida Cais do Apolo. Já a segunda etapa do projeto engloba mais 53 imóveis situados em vias como as ruas Domingos Martins, do Bom Jesus, de São Jorge, Itaiópolis, do Observatório e Vital Oliveira, a Travessa Barão Rodrigues Mendes, além das Avenidas Alfredo Lisboa, Rio Branco e Barbosa Lima.

As obras dessa nova fase têm previsão de término para 25 de setembro, enquanto o recolhimento total da fiação aérea remanescente deve ser concluído até 12 de fevereiro do próximo ano.