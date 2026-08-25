Neoenergia retira quase 300 toneladas de cabos irregulares de postes em Pernambuco
Distribuidora afirma ter retirado materiais instalados irregularmente em mais de 67 mil postes de energia elétrica no Estado desde 2024
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A Neoenergia Pernambuco retirou 291,6 toneladas de cabos e outros materiais instalados de forma irregular em postes de energia elétrica entre janeiro de 2024 e julho de 2026. Segundo a distribuidora, as ações alcançaram mais de 67 mil estruturas em diferentes regiões de Pernambuco.
Os materiais retirados incluem cabos abandonados, equipamentos sem utilização e estruturas que, de acordo com a empresa, estavam instaladas em desacordo com as normas técnicas para compartilhamento dos postes com empresas de telecomunicações.
Em 2024, foram removidas 104 toneladas de materiais em cerca de 26 mil postes. No ano seguinte, foram 124,5 toneladas retiradas em aproximadamente 32,9 mil estruturas. Já entre janeiro e julho deste ano, a empresa recolheu 63,1 toneladas em 8.627 postes.
Julho teve maior número de intervenções em 2026
Somente em julho, foram realizadas intervenções em 2.031 postes, com a retirada de 14,8 toneladas de materiais. O número representa, segundo a Neoenergia, o maior volume mensal de ações registrado pela empresa neste ano.
A distribuidora afirma que a presença de cabos abandonados e instalações fora dos padrões pode dificultar serviços de manutenção e aumentar os riscos para trabalhadores e para a população.
Além da retirada dos materiais, a empresa informou que vem ampliando a regularização das empresas de telecomunicações que utilizam os postes. O número de empresas com contratos ativos passou de 514, em 2024, para 827 em 2025. Em 2026, o total chegou a 929 provedores regularizados, conforme os dados divulgados pela Neoenergia.
No Recife, as ações fazem parte também do Programa Fio a Fio, realizado em parceria com a Prefeitura. Em agosto e setembro, estão previstas intervenções na Avenida Mascarenhas de Moraes, na Zona Sul da cidade.
Os trabalhos ocorrem durante o dia no sentido Afogados/Aeroporto, nas proximidades do Geraldão, das 8h às 17h. À noite, as equipes atuam próximo ao Viaduto de Prazeres, no sentido Aeroporto, entre 21h e 5h.
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Segundo a distribuidora, as ações de ordenamento também estão previstas para dezenas de municípios pernambucanos ao longo de setembro, incluindo localidades do Agreste, Sertão, Zona da Mata e Região Metropolitana do Recife.