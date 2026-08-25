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Pernambuco | Notícia

Casamento coletivo realizado pela Defensoria Pública de Pernambuco reúne 240 casais no Recife

Cerimônia no Compaz Ariano Suassuna, no Recife, reunirá 240 casais para a oficialização gratuita da união civil nesta sexta-feira

Por Fagner Clemente Publicado em 25/08/2026 às 17:37 | Atualizado em 25/08/2026 às 17:38
Casamento coletivo reúne 240 casais no Recife nesta sexta-feira (28)
Casamento coletivo reúne 240 casais no Recife nesta sexta-feira (28) - Henrique Paparazzo

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FagnA Defensoria Pública de Pernambuco realiza, nesta sexta-feira (28), um casamento coletivo para 240 casais no Recife. A cerimônia está marcada para as 15h, no Compaz Ariano Suassuna, no bairro do Cordeiro, na Zona Oeste da capital.

A iniciativa é realizada em parceria com o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) e a Prefeitura do Recife e permite que os participantes oficializem gratuitamente a união civil.

Casamento gratuito

Segundo a Defensoria Pública, a ação é voltada a casais que não teriam condições de arcar com os custos de uma cerimônia convencional e busca facilitar o acesso à formalização da união.

A edição deste ano será a quarta realizada pela parceria entre a Defensoria e o TJPE. Desde 2023, 1.159 casais foram beneficiados com a iniciativa no Recife. Foram 500 casais em 2023, 300 em 2024 e 359 em 2025.

Com os 240 casais previstos para a cerimônia desta sexta-feira, o número de pessoas beneficiadas pela iniciativa chega a 1.399 casais desde o início da parceria.

Serviço

Casamento Coletivo da Defensoria Pública de Pernambuco
Data: sexta-feira (28 de agosto)
Horário: 15h
Local: Compaz Ariano Suassuna
Endereço: Avenida General San Martin, 1208, Cordeiro, Recife

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