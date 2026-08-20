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Pernambuco | Notícia

Governo de PE conclui limpeza emergencial do Rio Beberibe com remoção de 103 mil toneladas

Ação emergencial na Zona Norte do Recife durou três meses para conter cheias; limpeza no Rio Morno também foi finalizada com investimento de R$769 mil

Por JC Publicado em 20/08/2026 às 14:16
Desassoreamento do Rio Beberibe
Desassoreamento do Rio Beberibe - Stephanie Santos/Cehab

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O governo de Pernambuco concluiu, nesta terça-feira (18), a operação emergencial de limpeza e desobstrução do Rio Beberibe, na Zona Norte do Recife.

Iniciada em 8 de maio, a intervenção durou pouco mais de três meses e retirou 103,2 mil toneladas de entulho, resíduos sólidos e vegetação do trecho entre a Ponte Dalva de Oliveira e a Ponte da Avenida Cidade de Monteiro.

A ação visou reduzir os riscos de alagamentos no período chuvoso.

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Operação no Beberibe

O volume total recolhido superou a estimativa inicial do poder público, que previa a remoção de 2 mil metros cúbicos de material. A intervenção atendeu a um trecho que não passava por desassoreamento de grande porte desde 2013, a limpeza anterior a essa havia sido realizada na década de 1980.

“O Rio Beberibe sofre há anos com um assoreamento acelerado decorrente do descarte inadequado de lixo. Concluir essa etapa emergencial e devolver a capacidade de escoamento ao rio é um passo fundamental”, pontuou Paulo Lira, gestor responsável pelas intervenções em campo.

De acordo com o secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Rodrigo Ribeiro, a medida foca na mitigação de danos. “A conclusão dessa limpeza no Beberibe representa a garantia de dignidade e da segurança para centenas de famílias que conviviam com o medo constante dos alagamentos”, declarou.

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Conclusão das obras no Rio Morno

A gestão estadual também finalizou os serviços de desassoreamento e alargamento do leito do Rio Morno, localizado no bairro da Guabiraba. Executada pela Companhia Estadual de Habitação e Obras (Cehab), a obra recebeu investimento de R$ 769.054,51.

A intervenção cobriu 1.192 metros de extensão — superando a meta inicial de 800 metros no trecho entre a Vila Aritana e a Estrada dos Macacos. Ao todo, foram removidas 6.944 toneladas de resíduos com o suporte de uma escavadeira sobre esteiras, uma retroescavadeira e oito caminhões-caçamba.

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