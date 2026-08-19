Praia de Muro Alto terá novo mutirão de limpeza para preservação do Litoral Sul

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Ação mobiliza voluntários em Ipojuca após primeira etapa retirar 650 quilos de resíduos de área de manguezal no Litoral Sul de Pernambuco

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A praia de Muro Alto, em Ipojuca, Litoral Sul pernambucano, recebe na próxima segunda-feira (24) uma nova ação de limpeza e conscientização ambiental.

A iniciativa faz parte do projeto Coleta GAV, promovido pela GAV Hotéis e Resorts, e busca engajar moradores, trabalhadores e turistas na conservação dos ecossistemas litorâneos da região.

Expansão para a faixa de areia

A atividade na faixa de areia representa a segunda etapa do projeto-piloto, iniciado em junho durante o Mês do Meio Ambiente. Na primeira fase, o foco esteve concentrado na remoção de resíduos em áreas de manguezais — ecossistema que ocupa cerca de 17,2 mil hectares em Pernambuco, segundo dados do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA).

Os dados da etapa inicial e as diretrizes do projeto incluem:

Remoção de aproximadamente 650 quilos de lixo da área de manguezal;

Participação de mais de 50 voluntários na ação de estreia, realizada em 6 de junho;

Progressão das atividades para outros trechos de Ipojuca e posterior replicação da metodologia em outros destinos turísticos do país.

“Quando uma ação como essa consegue reunir diferentes públicos em torno de um objetivo comum, ela deixa de ser apenas uma iniciativa da empresa e passa a envolver toda a comunidade. Queremos que as pessoas que vivem, trabalham ou frequentam Muro Alto se sintam parte desse movimento e percebam que a preservação começa também nas atitudes do dia a dia”, declarou Aline Gonçalves, diretora de ESG da empresa.