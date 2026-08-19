Pescadores afetados por derramamento de óleo em 2019 podem buscar indenização na Justiça

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Caravana itinerante da CNPA percorre cinco municípios pernambucanos até 3 de setembro para cadastrar trabalhadores atingidos pelo vazamento

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Pescadores e marisqueiras de Pernambuco afetados pelo derramamento de óleo ocorrido em 2019 podem se cadastrar para buscar indenização por meio de uma ação coletiva ajuizada nas cortes da Inglaterra.

Uma caravana itinerante organizada pela Confederação Nacional dos Pescadores e Aquicultores (CNPA) percorre cinco municípios do litoral pernambucano até o dia 3 de setembro para realizar o atendimento presencial e gratuito dos trabalhadores.

O processo legal no exterior será conduzido pelo escritório de advocacia internacional Mishcon de Reya LLP. A adesão não exige pagamentos prévios ou taxas de inscrição; em caso de êxito na ação, os custos advocatícios serão deduzidos do montante final da indenização obtida.

Critérios e calendário de atendimento

A participação é voltada a trabalhadores da pesca artesanal e aquicultura que atuavam nos municípios atingidos e sofreram perdas financeiras comprovadas em decorrência do contágio das águas e praias.

As equipes de atendimento funcionam das 9h às 17h nos seguintes locais:

Sirinhaém (14/08): Sindicato da Pesca (Rua Rejane, S/N, Barra de Sirinhaém);

Sindicato da Pesca (Rua Rejane, S/N, Barra de Sirinhaém); São José da Coroa Grande (17/08): Praça Constantino Gomes, 23, Centro;

Praça Constantino Gomes, 23, Centro; Goiana: Comunidades de Carne de Vaca (18 e 19/08), Ponta de Pedras (20/08), Tejucupapo (21/08), Baldo do Rio (24/08) e São Lourenço (25 e 26/08);

Comunidades de Carne de Vaca (18 e 19/08), Ponta de Pedras (20/08), Tejucupapo (21/08), Baldo do Rio (24/08) e São Lourenço (25 e 26/08); Itapissuma (27 e 28/08): Rua Doutor José Gonçalves, 87, Centro;

Rua Doutor José Gonçalves, 87, Centro; Ilha de Itamaracá (31/08 a 03/09): Rua Nossa Senhora do Pilar, 190, Pilar.

Falta de reparação após sete anos

Considerado o maior desastre ambiental marítimo da história do País, o derramamento de petróleo atingiu mais de 4,3 mil quilômetros de costa em 11 estados das regiões Norte e Nordeste, afetando cerca de 870 mil pessoas entre pescadores, marisqueiras e trabalhadores do turismo.

Sete anos após o episódio, contudo, não houve condenação judicial ou ressarcimento efetivo aos grupos prejudicados no Brasil.

“Foi um período muito difícil para os pescadores e pescadoras. Ter ficado sem o nosso sustento, sem poder vender a nossa pesca, comprometeu a renda de milhares de famílias. Essa ação nos enche de esperança em podermos finalmente buscar a justiça pelo nosso prejuízo e reparar esse dano”, declarou o presidente da CNPA, Edivando Soares de Araújo.