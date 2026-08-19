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Pernambuco | Notícia

Pernambuco amanhece com acumulados de quase 90 mm após madrugada de chuva forte

Precipitações marcaram a noite na Região Metropolitana do Recife, com volumes elevados registrados em diferentes regiões do estado nesta quarta (19)

Por Eduardo Scofi Publicado em 19/08/2026 às 6:40 | Atualizado em 19/08/2026 às 6:42
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Grande Recife teve ruas alagadas devido às chuvas - Cirio Gomes/JC Imagem

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Pernambuco amanheceu nesta quarta-feira (19) com acumulados de chuva que beira os 90 milímetros após uma madrugada de fortes precipitações. Segundo os dados mais recentes da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), Chã Grande registrou o maior volume nas últimas 24 horas, com 89,2 mm.

Os volumes elevados foram registrados enquanto a Apac mantém estado de atenção para a Região Metropolitana do Recife, Mata Sul, Mata Norte e Agreste. A previsão indica continuidade das pancadas de chuva durante a manhã, com redução da intensidade ao longo da tarde e da noite.

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Maiores acumulados de chuva

O levantamento divulgado pela Apac às 5h18 reúne os maiores volumes registrados em Pernambuco nas últimas 24 horas. Chã Grande aparece no topo, com 89,2 mm. Na sequência estão Recife, com 86,8 mm, e Pombos, com 86,6 mm.

Também aparecem entre os maiores acumulados Jaboatão dos Guararapes, com 85,7 mm, e Abreu e Lima, com 81,2 mm.

Confira os maiores acumulados

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Chuva deve perder força ao longo do dia

A Apac informa que um canal de umidade continua favorecendo a ocorrência de pancadas de chuva de intensidade moderada a forte entre o Agreste e o litoral de Pernambuco.

A expectativa da agência é de que a condição permaneça ativa durante a manhã desta quarta-feira e enfraqueça durante a tarde e a noite. O estado de atenção, conforme o aviso meteorológico nº 75/2026, é válido até as 17h30, abrangendo todo o litoral pernambucano.

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Eduardo Scofi

efilho@jc.com.br

Estudante de Jornalismo pela UFPE, com formações anteriores em Ciências Biológicas (UFRPE) e Análise e Desenvolvimento de Sistemas (SENAC). Tem construído uma trajetória multidisciplinar que integra comunicação, ciência e tecnologia, com foco na produção de conteúdo relevante, acessível e inovador. https://www.linkedin.com/in/eduardoscofi

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