Paulista abre 180 vagas gratuitas para casamento coletivo até 31 de agosto

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Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

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É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

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Cerimônia sem custos será realizada no dia 3 de setembro no Clube Municipal do Nobre; atendimento ocorre em três cartórios do município

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Moradores do Paulista têm até o dia 31 de agosto para se inscrever no casamento coletivo gratuito promovido no município.

A ação disponibiliza 180 vagas para casais interessados em oficializar a união civil sem o pagamento de taxas cartorárias. A cerimônia será realizada no dia 3 de setembro, às 11h, no Clube Municipal do Nobre.

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Locais de inscrição e atendimento

As inscrições devem ser efetuadas presencialmente no cartório de Registro Civil correspondente à região de residência do casal. O total de vagas está dividido igualmente entre três unidades da cidade:

Cartório do Centro de Paulista: Shopping North Way (atendimento das 9h às 17h) – 60 vagas;

Shopping North Way (atendimento das 9h às 17h) – 60 vagas; Cartório da Praia de Conceição: Shopping Norte Janga (atendimento das 8h às 16h) – 60 vagas;

Shopping Norte Janga (atendimento das 8h às 16h) – 60 vagas; Cartório de Paratibe: Rua Rio Unitex, nº 5 (atendimento das 8h às 16h) – 60 vagas.

Documentação e gratuidade

A medida é voltada a casais em situação de vulnerabilidade econômica, eliminando os custos habituais do procedimento de habilitação matrimonial. No momento do atendimento, os noivos recebem a relação de documentos exigidos para a instrução do processo civil.

“A realização do Casamento Coletivo reforça o papel do Registro Civil como instrumento de cidadania, promovendo o acesso a direitos e contribuindo para a proteção jurídica das famílias”, destaca a registradora civil e tabeliã Renata Cortez.