Paulista abre 180 vagas gratuitas para casamento coletivo até 31 de agosto
Cerimônia sem custos será realizada no dia 3 de setembro no Clube Municipal do Nobre; atendimento ocorre em três cartórios do município
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
Moradores do Paulista têm até o dia 31 de agosto para se inscrever no casamento coletivo gratuito promovido no município.
A ação disponibiliza 180 vagas para casais interessados em oficializar a união civil sem o pagamento de taxas cartorárias. A cerimônia será realizada no dia 3 de setembro, às 11h, no Clube Municipal do Nobre.
Locais de inscrição e atendimento
As inscrições devem ser efetuadas presencialmente no cartório de Registro Civil correspondente à região de residência do casal. O total de vagas está dividido igualmente entre três unidades da cidade:
- Cartório do Centro de Paulista: Shopping North Way (atendimento das 9h às 17h) – 60 vagas;
- Cartório da Praia de Conceição: Shopping Norte Janga (atendimento das 8h às 16h) – 60 vagas;
- Cartório de Paratibe: Rua Rio Unitex, nº 5 (atendimento das 8h às 16h) – 60 vagas.
Documentação e gratuidade
A medida é voltada a casais em situação de vulnerabilidade econômica, eliminando os custos habituais do procedimento de habilitação matrimonial. No momento do atendimento, os noivos recebem a relação de documentos exigidos para a instrução do processo civil.
“A realização do Casamento Coletivo reforça o papel do Registro Civil como instrumento de cidadania, promovendo o acesso a direitos e contribuindo para a proteção jurídica das famílias”, destaca a registradora civil e tabeliã Renata Cortez.