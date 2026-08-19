Muro desaba no bairro do Janga, em Paulista, e deixa três pessoas feridas

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Segundo o Corpo de Bombeiros, quatro viaturas foram enviadas ao local, sendo duas motos de resgate, duas de comando operacional e uma de salvamento

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Parte de um muro desabou parcialmente e deixou três pessoas feridas na tarde desta quarta-feira (19), no bairro do Janga, em Paulista, na Região Metropolitana do Recife. A estrutura caiu ao lado de um canal e atingiu dois homens e uma mulher. Um veículo também foi atingido.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado às 13h56 para atender a ocorrência. As três vítimas foram socorridas e encaminhadas para unidades de saúde.

Um homem de 50 anos foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Olinda. Outro homem, de 29 anos, foi encaminhado ao Hospital Getúlio Vargas, no Recife. Já a mulher, de 38 anos, foi levada ao Hospital Miguel Arraes, em Paulista.

Em nota, a Prefeitura do Paulista informou que a estrutura fazia parte de uma obra da Smart Fit da orla do Janga. A área foi interditada pela Defesa Civil.

"A Secretaria de Desenvolvimento Urbano (SEDURB) notificou o responsável pela intervenção e determinou o embargo da obra, além de solicitar a apresentação da documentação necessária para análise e regularização", comunicou a Prefeitura.

"Também foi solicitada, em caráter de urgência, a demolição do muro da Smart Fit envolvido no incidente, como medida de segurança. A obra permanecerá interditada até a devida regularização junto ao município.", completou.

Nota do Corpo de Bombeiros

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco, quatro viaturas foram enviadas ao local, sendo duas motos de resgate, duas de comando operacional e uma de salvamento. Uma das três vítimas foi atendida diretamente pelos bombeiros, enquanto todas foram posteriormente encaminhadas pelo Samu para unidades de saúde.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram uma tenda e um carro atingidos pelo desabamento. Também é possível observar uma grande quantidade de areia na área interna do imóvel onde parte do muro caiu.

Os nomes dos feridos não foram divulgados. Também não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.



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