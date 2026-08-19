Muro desaba no bairro do Janga, em Paulista, e deixa três pessoas feridas
Segundo o Corpo de Bombeiros, quatro viaturas foram enviadas ao local, sendo duas motos de resgate, duas de comando operacional e uma de salvamento
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Parte de um muro desabou parcialmente e deixou três pessoas feridas na tarde desta quarta-feira (19), no bairro do Janga, em Paulista, na Região Metropolitana do Recife. A estrutura caiu ao lado de um canal e atingiu dois homens e uma mulher. Um veículo também foi atingido.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado às 13h56 para atender a ocorrência. As três vítimas foram socorridas e encaminhadas para unidades de saúde.
Um homem de 50 anos foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Olinda. Outro homem, de 29 anos, foi encaminhado ao Hospital Getúlio Vargas, no Recife. Já a mulher, de 38 anos, foi levada ao Hospital Miguel Arraes, em Paulista.
Em nota, a Prefeitura do Paulista informou que a estrutura fazia parte de uma obra da Smart Fit da orla do Janga. A área foi interditada pela Defesa Civil.
"A Secretaria de Desenvolvimento Urbano (SEDURB) notificou o responsável pela intervenção e determinou o embargo da obra, além de solicitar a apresentação da documentação necessária para análise e regularização", comunicou a Prefeitura.
"Também foi solicitada, em caráter de urgência, a demolição do muro da Smart Fit envolvido no incidente, como medida de segurança. A obra permanecerá interditada até a devida regularização junto ao município.", completou.
Nota do Corpo de Bombeiros
Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco, quatro viaturas foram enviadas ao local, sendo duas motos de resgate, duas de comando operacional e uma de salvamento. Uma das três vítimas foi atendida diretamente pelos bombeiros, enquanto todas foram posteriormente encaminhadas pelo Samu para unidades de saúde.
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Imagens que circulam nas redes sociais mostram uma tenda e um carro atingidos pelo desabamento. Também é possível observar uma grande quantidade de areia na área interna do imóvel onde parte do muro caiu.
Os nomes dos feridos não foram divulgados. Também não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.