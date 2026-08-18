Obra em encosta visa proteger 500 moradores na Zona Norte do Recife
Intervenção no Córrego do Curió inclui drenagem, contenção do solo e área de lazer; previsão de entrega é até o primeiro semestre de 2027
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A Prefeitura do Recife iniciou obras de drenagem e contenção de encosta na Rua Córrego do Curió, localizada no bairro de Dois Unidos, Zona Norte da capital.
Com aporte de R$ 9,6 milhões, a intervenção visa beneficiar diretamente cerca de 100 famílias que vivem em área de risco de deslizamento. Os trabalhos, executados pela Autarquia de Urbanização do Recife (URB), têm previsão de conclusão para o primeiro semestre de 2027.
Estrutura técnica
O projeto combina intervenções de estabilização do solo e controle do escoamento pluvial para evitar erosões no terreno durante os períodos de chuvas intensas.
A obra contempla os seguintes elementos técnicos:
- Soluções de contenção: instalação de solo grampeado (com quase 2 mil grampos de fixação), aplicação de tela argamassada e biomanta;
- Sistema de drenagem: implantação de 433 metros de canaletas para contenção e vazão da água;
- Muros de arrimo: construção de quatro trechos estruturais, totalizando 372,40 m²;
- Segurança e acessibilidade: aplicação de 300 m² de piso em concreto e 311 metros de guarda-corpo (dos quais 189 metros possuem corrimão);
- Urbanização: construção de uma área de lazer para a comunidade local.