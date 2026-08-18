Obra em encosta visa proteger 500 moradores na Zona Norte do Recife

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Intervenção no Córrego do Curió inclui drenagem, contenção do solo e área de lazer; previsão de entrega é até o primeiro semestre de 2027

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A Prefeitura do Recife iniciou obras de drenagem e contenção de encosta na Rua Córrego do Curió, localizada no bairro de Dois Unidos, Zona Norte da capital.

Com aporte de R$ 9,6 milhões, a intervenção visa beneficiar diretamente cerca de 100 famílias que vivem em área de risco de deslizamento. Os trabalhos, executados pela Autarquia de Urbanização do Recife (URB), têm previsão de conclusão para o primeiro semestre de 2027.

Estrutura técnica

O projeto combina intervenções de estabilização do solo e controle do escoamento pluvial para evitar erosões no terreno durante os períodos de chuvas intensas.

A obra contempla os seguintes elementos técnicos: