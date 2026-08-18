El Niño ganha força e deve agravar cenário de seca em Pernambuco até 2027

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Apac aponta 95% de chance de o fenômeno atingir nível máximo até o fim do ano, afetando a agricultura, a pecuária e a demanda hídrica

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O fenômeno El Niño deve se intensificar nos próximos meses e pode atingir a categoria "muito forte" entre outubro e dezembro de 2026, estendendo seus efeitos até o primeiro semestre de 2027. O alerta consta em nota técnica divulgada pela Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), apontando para o agravamento das condições de seca em todo o estado de Pernambuco.

De acordo com modelos dos principais centros meteorológicos internacionais, a probabilidade de ocorrência de anomalias térmicas superiores a 2°C no Oceano Pacífico Equatorial (parâmetro que define um evento de grande magnitude) chegou a 95%.

Impactos na agricultura, pecuária e recursos hídricos

A consolidação do El Niño provoca a redução das chuvas nas regiões Norte e Nordeste. Em Pernambuco, os efeitos diretos começam a ser percebidos a partir de setembro, com desdobramentos críticos para a produção rural e a gestão de água.

Os principais impactos previstos incluem:

Elevação de temperaturas: aumento sustentado dos termômetros em todas as regiões do estado;

aumento sustentado dos termômetros em todas as regiões do estado; Perda de umidade do solo: aumento da taxa de evapotranspiração, reduzindo a retenção de água na terra;

aumento da taxa de evapotranspiração, reduzindo a retenção de água na terra; Pressão sobre o abastecimento: aumento na demanda por recursos hídricos para consumo humano, dessedentação animal e irrigação;

aumento na demanda por recursos hídricos para consumo humano, dessedentação animal e irrigação; Prejuízos no campo: risco elevado para o desempenho das safras agrícolas e para a manutenção do rebanho.

“Considerando a intensificação das temperaturas nos próximos meses em Pernambuco, observa-se a retomada do agravamento das condições de seca e avanço das áreas afetadas”, explica a meteorologista da Apac, Edvânia Santos.

Chuvas abaixo da média

O estado já registra sinais de deterioração nos índices pluviométricos. Após um período de recuperação entre fevereiro e maio, o volume de chuvas voltou a ficar abaixo da média histórica em junho e julho, com retração mais acentuada no setor leste pernambucano, favorecendo a expansão da seca fraca na região.

“O monitoramento é fundamental para subsidiar o planejamento e a adoção de medidas preventivas nos setores mais sensíveis. O foco passa a ser o acompanhamento da evolução e dos impactos de um El Niño já estabelecido, especialmente quanto à sua intensidade, persistência, comportamento das temperaturas e resposta das chuvas em Pernambuco”, alerta Edvânia Santos.

A Apac destaca ainda que o comportamento do Atlântico Tropical também será determinante para definir o volume e a distribuição das precipitações nos próximos meses, principalmente com o início da temporada de chuvas no Sertão, previsto para dezembro. A recomendação do órgão é manter o acompanhamento contínuo para embasar ações preventivas nos setores produtivos e de abastecimento.