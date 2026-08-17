Caminhada em Paulista reforça prevenção e combate à violência contra a mulher
Durante a ação, serão oferecidos serviços gratuitos nas áreas de Farmácia, Nutrição, Fisioterapia e Direito
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Em alusão à campanha Agosto Lilás, a Uninassau Paulista participa, nesta sexta-feira (21), de uma caminhada de conscientização sobre a prevenção e o enfrentamento à violência contra a mulher. A concentração será às 15h, no Campo Mangueirão, em Paratibe.
A iniciativa é promovida pela ONG Maria Joana, em parceria com a instituição de ensino e a Secretaria da Mulher da Prefeitura de Paulista.
Durante a ação, serão oferecidos serviços gratuitos nas áreas de Farmácia, Nutrição, Fisioterapia e Direito. Por meio do Núcleo de Práticas Jurídicas, também serão distribuídos materiais informativos sobre os direitos das mulheres, canais de atendimento e os diferentes tipos de violência.
Serviços disponíveis
Entre os serviços disponíveis estão avaliação nutricional, liberação miofascial e aferição de pressão arterial e glicose. A programação busca ampliar o acesso à informação e aos serviços de saúde, além de reforçar a importância da prevenção e da denúncia em casos de violência.
“Esta ação representa um momento de conscientização e mobilização pelo fim da violência contra a mulher. Esperamos que esta iniciativa fortaleça a rede de informação e apoio, incentive denúncias e mostre às mulheres que elas não estão sozinhas. Combater a violência é um compromisso de todos”, afirma Sabrina Lacerda, diretora da Uninassau Paulista.
Percurso
A caminhada terá um percurso de 1,5 quilômetro e será encerrada na nova sede da ONG Maria Joana. No local, os participantes poderão acompanhar apresentações das cantoras Cristina Amaral e Nena Queiroga.
A atividade marca o início da 4ª Semana de Prevenção à Violência contra a Mulher. Segundo Valdir Magno da Felicidade Júnior, presidente do Instituto Maria Joana, a programação deste ano busca reforçar não apenas a conscientização, mas também o enfrentamento à violência.
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“Não podemos aceitar que mulheres continuem vivendo com medo, sofrendo agressões e tendo seus direitos violados. O silêncio não pode ser uma escolha quando existe violência. Essa caminhada será um grito de resistência. Nenhuma mulher deve viver com medo, nenhuma agressão deve ser silenciada e nenhum agressor deve ser protegido pelo silêncio”, destaca.