Incêndio em igreja na Avenida Caxangá, neste domingo (16); não houve feridos
Corpo de Bombeiros informou que oito viaturas, sendo quatro de combate a incêndio, foram encaminhadas para a ocorrência, no bairro do Cordeiro
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) foi acionado, na manhã deste domingo (16), para atender a uma ocorrência de incêndio em uma igreja localizada na Avenida Caxangá, no bairro do Cordeiro, na Zona Oeste do Recife. Não houve registro de vítimas.
A corporação afirmou, em nota, que equipes atuaram no combate e extinção das chamas e posteriormente realizaram o rescaldo, procedimento destinado à eliminação de possíveis focos remanescentes.
Foram empregadas oito viaturas, sendo quatro de combate a incêndio, uma de resgate, uma de operações com drone e duas de comando operacional.
Após a conclusão dos trabalhos, o local foi repassado aos cuidados da Defesa Civil.