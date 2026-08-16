fechar
Pernambuco | Notícia

Incêndio em igreja na Avenida Caxangá, neste domingo (16); não houve feridos

Corpo de Bombeiros informou que oito viaturas, sendo quatro de combate a incêndio, foram encaminhadas para a ocorrência, no bairro do Cordeiro

Por JC Publicado em 16/08/2026 às 14:33
Incêndio em igreja localizada na Avenida Caxangá, no bairro do Cordeiro
Incêndio em igreja localizada na Avenida Caxangá, no bairro do Cordeiro - TV JORNAL/REPRODUÇÃO

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) foi acionado, na manhã deste domingo (16), para atender a uma ocorrência de incêndio em uma igreja localizada na Avenida Caxangá, no bairro do Cordeiro, na Zona Oeste do Recife. Não houve registro de vítimas. 

A corporação afirmou, em nota, que equipes atuaram no combate e extinção das chamas e posteriormente realizaram o rescaldo, procedimento destinado à eliminação de possíveis focos remanescentes.

Foram empregadas oito viaturas, sendo quatro de combate a incêndio, uma de resgate, uma de operações com drone e duas de comando operacional.

Após a conclusão dos trabalhos, o local foi repassado aos cuidados da Defesa Civil.


Leia também

Porque o novo governo de Pernambuco precisa se preocupar com o futuro do polo automobilístico de Goiana
Coluna JC Negócios

Porque o novo governo de Pernambuco precisa se preocupar com o futuro do polo automobilístico de Goiana
Senado em Pernambuco: onze nomes disputam duas vagas em eleição marcada por alianças e reviravoltas
ELEIÇÕES 2026

Senado em Pernambuco: onze nomes disputam duas vagas em eleição marcada por alianças e reviravoltas

Compartilhe

Tags

Imagem de JC

JC

editores@jc.com.br

Fundado em 1919, o Jornal do Commercio é referência na cobertura jornalística de Pernambuco, do Brasil e do mundo, com relevância e credibilidade.