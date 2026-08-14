Recife ganha ponto de apoio para entregadores e motoristas de aplicativo
Localizado no Pina, espaço oferece infraestrutura básica e serviços; União prevê entregar 100 unidades do projeto até o final do ano
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O Governo Federal, em parceria com a Fundação Banco do Brasil e o Governo de Pernambuco, entregou nesta sexta-feira (14) a unidade do projeto Parada Certa no Recife. O equipamento está instalado na Av. Engenheiro Domingos Ferreira, nº 122, no bairro do Pina, para oferecer estrutura de descanso, higiene e convivência para motoristas e entregadores de aplicativos que atuam na Região Metropolitana.
A iniciativa faz parte de um plano nacional que prevê a entrega de 100 pontos de apoio semelhantes em todo o país até o final deste ano. O Governo Federal, junto com a Fundação Banco do Brasil, entra com os equipamentos, enquanto o Governo do Estado cedeu o terreno para viabilizar a iniciativa.
Estrutura e serviços oferecidos
O espaço foi estruturado para suprir necessidades diárias dos trabalhadores durante as jornadas de trabalho. O local dispõe das seguintes instalações:
- Sanitários, chuveiro e vestiário;
- Copa climatizada equipada com pia, três micro-ondas e espaço para realizar refeições;
- Bebedouro;
- Áreas climatizadas de convivência e descanso.
De acordo com Rodrigo Lopes, presidente do Sindicato dos Entregadores Autônomos de Moto e Bike de Pernambuco (Seambape), a infraestrutura impactará diretamente a rotina de 12 mil trabalhadores.
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"Esse ponto de apoio aqui é um passo importante para trazer dignidade para essas pessoas, porque só quem trabalha por aplicativo sabe. Nós precisamos de um espaço como esse para poder fazermos nossas necessidades, esquentar a comida e até mesmo descansar", enfatiza.
A entrega do equipamento foi feita pelo ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Guilherme Boulos.
"Muito trabalhador, muito motorista, muito motociclista, durante esse tempo todo, tinha que ficar, às vezes, implorando para um comerciante para poder usar o banheiro. Os entregadores de delivery levam comida quentinha para casa de todo mundo e não tinham um lugar para poder comer, para poder esquentar a marmita deles. Agora tem", afirma.
A intenção dos gestores públicos é ampliar o escopo de atendimento na unidade nos próximos meses. Segundo Pedro Ribeiro, secretário executivo de Periferias do Governo de Pernambuco, a parceria entre os entes governamentais busca ir além do acolhimento inicial.
"O governo do Estado, junto com o governo federal, está garantindo esse espaço, um espaço de acolhimento, um espaço de sensibilidade e também um espaço que a gente pode, junto com a categoria, construir espaços de formação, qualificação profissional, retirada de documentação básica, para que a gente possa, de fato, garantir a dignidade para essa categoria", declara.