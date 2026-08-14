fechar
Pernambuco | Notícia

Primeira etapa de novo Parque no Cais José Estelita é inaugurada

A implantação do novo equipamento urbano funciona como uma contrapartida da iniciativa privada. O projeto foi custeado pelo Consórcio Novo Recife

Por JC Publicado em 14/08/2026 às 21:18
Com aproximadamente 22 mil metros quadrados, cerca de 64% da área total prevista para o equipamento, o parque amplia o acesso da população à Bacia do Pina
Com aproximadamente 22 mil metros quadrados, cerca de 64% da área total prevista para o equipamento, o parque amplia o acesso da população à Bacia do Pina - Vanessa Alcântara/Prefeitura do Recife

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

A população do Recife passou a contar, nesta sexta-feira (14), com um novo espaço público de lazer, esporte e convivência na área central da cidade. Com aproximadamente 22 mil metros quadrados — o equivalente a cerca de 64% da área total prevista —, a primeira etapa do Parque da Resistência Leonardo Cisneiros foi aberta ao público no Cais José Estelita, bairro de São José, ampliando o acesso da população à Bacia do Pina.

A implantação do novo equipamento urbano funciona como uma contrapartida da iniciativa privada. O projeto foi custeado pelo Consórcio Novo Recife, responsável pela execução da obra como medida mitigadora e condicionante estabelecida pelo Conselho de Desenvolvimento Urbano (CDU) no processo de licenciamento do empreendimento na região.

O prefeito Victor Marques destacou os atrativos e a importância do espaço durante a abertura. “O Parque da Resistência Leonardo Cisneiros, no Cais José Estelita, é um grande equipamento público, com área de lazer e de qualidade, como vocês já costumam ver em outras áreas da cidade. Tem parcão, academia, parquinho infantil para as crianças brincarem, além de estacionamento, para que as famílias consigam chegar tranquilas. Esse parque também tem uma das melhores vistas da nossa cidade, vale muito a pena conhecer e contemplar o pôr do sol aqui. Esse é um compromisso da nossa gestão, que segue cuidando e promovendo espaços de lazer por toda a cidade.”

Estrutura e sustentabilidade

Executada em seis meses, a primeira etapa do projeto paisagístico foi assinada por Benedito Abbud e prioriza a integração entre natureza, acessibilidade e convivência. Entre os atrativos entregues estão área dedicada a cães de pequeno e grande porte; três zonas temáticas inspiradas em água, planta e vento; academia ao ar livre com calistenia, equipamentos voltados para idosos e bicicletários; horta comunitária, banheiros públicos e a Praça Abelardo Rijo totalmente requalificada e estacionamento com 130 vagas, iluminação em LED com fiação embutida e plantio de 130 novas mudas (além de 120 árvores já existentes).

O projeto também busca certificação internacional Fitwel, voltada para a promoção da saúde e da qualidade de vida. As próximas fases da obra, que estenderão o parque até os antigos armazéns e a Avenida Dantas Barreto, têm conclusão prevista para o final do ano.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

O futuro de Pernambuco mirando 2050 num livro que propõe a criação de uma nova estratégia de planejamento
Coluna JC Negócios

O futuro de Pernambuco mirando 2050 num livro que propõe a criação de uma nova estratégia de planejamento
Derramamento de petróleo de 2019: pesquisa investiga impactos ambientais, sociais, econômicos e culturais na pesca artesanal
PESCADORES

Derramamento de petróleo de 2019: pesquisa investiga impactos ambientais, sociais, econômicos e culturais na pesca artesanal

Compartilhe

Tags

Imagem de JC

JC

editores@jc.com.br

Fundado em 1919, o Jornal do Commercio é referência na cobertura jornalística de Pernambuco, do Brasil e do mundo, com relevância e credibilidade.