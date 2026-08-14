Primeira etapa de novo Parque no Cais José Estelita é inaugurada

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A implantação do novo equipamento urbano funciona como uma contrapartida da iniciativa privada. O projeto foi custeado pelo Consórcio Novo Recife

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

A população do Recife passou a contar, nesta sexta-feira (14), com um novo espaço público de lazer, esporte e convivência na área central da cidade. Com aproximadamente 22 mil metros quadrados — o equivalente a cerca de 64% da área total prevista —, a primeira etapa do Parque da Resistência Leonardo Cisneiros foi aberta ao público no Cais José Estelita, bairro de São José, ampliando o acesso da população à Bacia do Pina.

A implantação do novo equipamento urbano funciona como uma contrapartida da iniciativa privada. O projeto foi custeado pelo Consórcio Novo Recife, responsável pela execução da obra como medida mitigadora e condicionante estabelecida pelo Conselho de Desenvolvimento Urbano (CDU) no processo de licenciamento do empreendimento na região.

O prefeito Victor Marques destacou os atrativos e a importância do espaço durante a abertura. “O Parque da Resistência Leonardo Cisneiros, no Cais José Estelita, é um grande equipamento público, com área de lazer e de qualidade, como vocês já costumam ver em outras áreas da cidade. Tem parcão, academia, parquinho infantil para as crianças brincarem, além de estacionamento, para que as famílias consigam chegar tranquilas. Esse parque também tem uma das melhores vistas da nossa cidade, vale muito a pena conhecer e contemplar o pôr do sol aqui. Esse é um compromisso da nossa gestão, que segue cuidando e promovendo espaços de lazer por toda a cidade.”

Estrutura e sustentabilidade



Executada em seis meses, a primeira etapa do projeto paisagístico foi assinada por Benedito Abbud e prioriza a integração entre natureza, acessibilidade e convivência. Entre os atrativos entregues estão área dedicada a cães de pequeno e grande porte; três zonas temáticas inspiradas em água, planta e vento; academia ao ar livre com calistenia, equipamentos voltados para idosos e bicicletários; horta comunitária, banheiros públicos e a Praça Abelardo Rijo totalmente requalificada e estacionamento com 130 vagas, iluminação em LED com fiação embutida e plantio de 130 novas mudas (além de 120 árvores já existentes).

O projeto também busca certificação internacional Fitwel, voltada para a promoção da saúde e da qualidade de vida. As próximas fases da obra, que estenderão o parque até os antigos armazéns e a Avenida Dantas Barreto, têm conclusão prevista para o final do ano.