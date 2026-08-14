Obras do Residencial Mulheres de Tejucupapo e BRT avançam na Iputinga
Obras na Zona Oeste do Recife incluem conclusão de residencial com 40 apartamentos e implantação de estação BRT e parque urbano na Avenida Caxangá
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O Governo de Pernambuco informou que está investindo mais de R$ 30,6 milhões em obras de habitação, mobilidade e lazer na Iputinga, na Zona Oeste do Recife. As intervenções incluem a conclusão do Residencial Mulheres de Tejucupapo e a construção da Estação BRT Elevado Bom Pastor, além de um parque urbano na Avenida Caxangá.
Residencial Mulheres de Tejucupapo
O Residencial Mulheres de Tejucupapo está na etapa final de construção. O último dos oito blocos que formam o conjunto habitacional está sendo concluído.
Ao todo, o residencial possui 272 apartamentos de 45 metros quadrados. Desse total, 232 unidades foram entregues em julho de 2023. Com a conclusão do Bloco 08, os 40 apartamentos restantes serão disponibilizados.
O projeto também contempla a reestruturação do canal local, pavimentação, saneamento, abastecimento de água e paisagismo.
A obra é realizada por meio de uma parceria entre os governos estadual e federal. Segundo o Governo de Pernambuco, foram destinados R$ 13,35 milhões pelo Estado e R$ 9,35 milhões pela União.
Estação BRT Elevado Bom Pastor
Também na Iputinga, avançam as obras da Estação BRT Elevado Bom Pastor e do Parque Urbano Bom Pastor, que fazem parte da retomada das intervenções no Corredor Leste/Oeste.
O projeto recebeu investimento de R$ 17,3 milhões. A estação será instalada no nível superior do Viaduto Prefeito Augusto Lucena, na Avenida Caxangá.
A estrutura contará com elevadores, escadas rolantes e rampas. O objetivo é permitir que os ônibus BRT circulem de forma segregada do tráfego convencional.
Segundo o governo estadual, a medida deve contribuir para a fluidez do trânsito e para a redução do tempo de viagem no corredor.
Parque Urbano Bom Pastor
A área localizada sob o viaduto receberá o Parque Urbano Bom Pastor. O espaço terá pista de skate, quadras poliesportivas, arena de futmesa, quiosques, iluminação e paisagismo.
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O projeto prevê a transformação da área em um espaço público destinado a esporte, lazer e convivência.
As obras fazem parte da retomada das intervenções no Corredor Leste/Oeste, conforme informado pelo Governo de Pernambuco.
Segundo o secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Rodrigo Ribeiro, a intervenção busca integrar a mobilidade urbana à ocupação do espaço público.
“A retomada responsável deste equipamento público reflete o compromisso da gestão em promover uma mobilidade urbana humanizada, integrada e inclusiva. Além de restabelecer a plena capacidade operacional do Corredor Leste/Oeste, a entrega do parque urbano resgata uma área antes subutilizada, transformando-a em um ponto de convivência, esporte e cidadania para a população da Região Metropolitana”, afirmou.