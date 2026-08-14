Curso gratuito de moda e tecnologia no Recife oferece 100 vagas para mulheres
Iniciativa de seis meses aborda fabricação digital e reaproveitamento têxtil; inscrições ficam abertas até 30 de agosto pela internet
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O Instituto Fab Lab Rec abriu inscrições para a 9ª edição do projeto Mão na Massa – Mulheres Makers. A capacitação oferece 100 vagas gratuitas destinadas a mulheres com 30 anos ou mais, moradoras da Região Metropolitana do Recife. As interessadas podem se candidatar até o dia 30 de agosto no site oficial da iniciativa.
Com duração de seis meses, a formação será realizada presencialmente na sede do instituto, localizada no Bairro do Recife. O projeto é financiado pelo Instituto Lojas Renner, por meio do Edital Nacional de Seleção de Projetos de Inclusão Socioprodutiva de Mulheres.
Conteúdo da formação e metodologia
O curso combina princípios de economia circular e sustentabilidade com o uso de equipamentos de fabricação digital. As participantes terão acesso a módulos práticos e teóricos que abordam:
- Técnicas de upcycling e reaproveitamento de resíduos têxteis;
- Operação de ferramentas tecnológicas, como cortadoras a laser e impressoras 3D;
- Conceitos de design, branding e desenvolvimento de produtos;
- Noções de empreendedorismo e educação financeira;
- Acompanhamento socioemocional e criação de redes de apoio.
A proposta do programa é aproximar mulheres periféricas de áreas tecnológicas tradicionalmente distantes do seu cotidiano, estimulando a geração de renda.