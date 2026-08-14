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Pernambuco | Notícia

Curso gratuito de moda e tecnologia no Recife oferece 100 vagas para mulheres

Iniciativa de seis meses aborda fabricação digital e reaproveitamento têxtil; inscrições ficam abertas até 30 de agosto pela internet

Por Maria Clara Trajano Publicado em 14/08/2026 às 17:53
Curso gratuito de moda e tecnologia para mulheres
Curso gratuito de moda e tecnologia para mulheres - Marcus Mendes

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O Instituto Fab Lab Rec abriu inscrições para a 9ª edição do projeto Mão na Massa – Mulheres Makers. A capacitação oferece 100 vagas gratuitas destinadas a mulheres com 30 anos ou mais, moradoras da Região Metropolitana do Recife. As interessadas podem se candidatar até o dia 30 de agosto no site oficial da iniciativa.

Com duração de seis meses, a formação será realizada presencialmente na sede do instituto, localizada no Bairro do Recife. O projeto é financiado pelo Instituto Lojas Renner, por meio do Edital Nacional de Seleção de Projetos de Inclusão Socioprodutiva de Mulheres.

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Conteúdo da formação e metodologia

O curso combina princípios de economia circular e sustentabilidade com o uso de equipamentos de fabricação digital. As participantes terão acesso a módulos práticos e teóricos que abordam:

  • Técnicas de upcycling e reaproveitamento de resíduos têxteis;
  • Operação de ferramentas tecnológicas, como cortadoras a laser e impressoras 3D;
  • Conceitos de design, branding e desenvolvimento de produtos;
  • Noções de empreendedorismo e educação financeira;
  • Acompanhamento socioemocional e criação de redes de apoio.

A proposta do programa é aproximar mulheres periféricas de áreas tecnológicas tradicionalmente distantes do seu cotidiano, estimulando a geração de renda.

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Maria Clara Trajano

mtrajano@sjcc.com.br

Jornalista pela UFPE, no SJCC desde 2022