Curso gratuito de moda e tecnologia no Recife oferece 100 vagas para mulheres

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Iniciativa de seis meses aborda fabricação digital e reaproveitamento têxtil; inscrições ficam abertas até 30 de agosto pela internet

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O Instituto Fab Lab Rec abriu inscrições para a 9ª edição do projeto Mão na Massa – Mulheres Makers. A capacitação oferece 100 vagas gratuitas destinadas a mulheres com 30 anos ou mais, moradoras da Região Metropolitana do Recife. As interessadas podem se candidatar até o dia 30 de agosto no site oficial da iniciativa.

Com duração de seis meses, a formação será realizada presencialmente na sede do instituto, localizada no Bairro do Recife. O projeto é financiado pelo Instituto Lojas Renner, por meio do Edital Nacional de Seleção de Projetos de Inclusão Socioprodutiva de Mulheres.

Conteúdo da formação e metodologia

O curso combina princípios de economia circular e sustentabilidade com o uso de equipamentos de fabricação digital. As participantes terão acesso a módulos práticos e teóricos que abordam:

Técnicas de upcycling e reaproveitamento de resíduos têxteis;

Operação de ferramentas tecnológicas, como cortadoras a laser e impressoras 3D;

Conceitos de design, branding e desenvolvimento de produtos;

Noções de empreendedorismo e educação financeira;

Acompanhamento socioemocional e criação de redes de apoio.

A proposta do programa é aproximar mulheres periféricas de áreas tecnológicas tradicionalmente distantes do seu cotidiano, estimulando a geração de renda.