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Pernambuco | Notícia

Alepe e Hemope promovem campanha de doação de sangue com expectativa de atender 600 pessoas

Ação acontece na terça-feira (18), na sede da Assembleia, no Recife, e é aberta a servidores e ao público em geral; não é necessário agendamento

Por JC Publicado em 14/08/2026 às 11:42
Alepe e Hemope realizam ação solidária de doação de sangue.
Alepe e Hemope realizam ação solidária de doação de sangue. - Alepe fotografia

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A Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), em parceria com a Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Pernambuco (Hemope), realiza na terça-feira (18) a campanha “Doar para Salvar 2026”. A ação terá 10 cadeiras de coleta instaladas no hall de entrada do Anexo 1 da Alepe, em frente à Biblioteca da Casa, na Boa Vista, área central do Recife.

A coleta será realizada das 8h às 16h e não é necessário agendamento. A expectativa é reunir 120 bolsas de sangue, com potencial para beneficiar até 600 pessoas. A campanha é voltada aos servidores da Alepe e aberta à população.

A iniciativa também conta com a participação do Tribunal de Contas de Pernambuco (TCE-PE) e da Câmara de Vereadores do Recife. O Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco (CRO-PE) estará no local com distribuição de kits de escovação e orientações sobre saúde bucal.

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Reforço nos estoques

A campanha busca reforçar os estoques de sangue do Hemope, que abastecem hospitais de todo o Estado. Segundo a organização, as reservas tiveram uma redução de cerca de 30% em julho, período marcado pelas férias e viagens, aumentando a necessidade de doações em agosto.

No dia 5 de agosto, Alepe e Hemope realizaram um treinamento para mobilizadores voltado à captação de doadores. A atividade ocorreu no Auditório Ênio Guerra, na sede da Assembleia.

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A campanha é coordenada pela Superintendência de Saúde da Alepe. Segundo o superintendente Wildy Ferreira, a iniciativa busca unir a doação de sangue à orientação sobre cuidados com a saúde.

“O cidadão não apenas ajuda a garantir os estoques de sangue, como também recebe informações valiosas para cuidar melhor da própria saúde. Com essa ação, a Alepe reafirma seu compromisso com a população, unindo solidariedade e educação em prol do bem-estar coletivo”, afirmou.

Quem pode doar

Para doar, é necessário ter entre 16 e 69 anos e pesar mais de 50 quilos. Menores de idade devem estar acompanhados de responsável legal. O doador também precisa estar alimentado, em boas condições de saúde e sem sintomas de gripe ou infecção. É necessário apresentar documento oficial com foto.

Segundo o Hemope, a instituição atende 80% da demanda transfusional de Pernambuco. Uma bolsa de sangue pode beneficiar até quatro pessoas.

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