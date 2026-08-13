Obras de requalificação do Canal Jardim Monte Verde são iniciadas em Jaboatão dos Guararapes
Intervenção tem investimento de R$ 3,25 milhões e inclui melhorias na drenagem, construção de passarela e urbanização do entorno
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As obras de requalificação do Canal Jardim Monte Verde começaram nesta semana, em Jaboatão dos Guararapes. Executada pela Companhia Estadual de Habitação e Obras (Cehab), vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh), a intervenção teve início com a montagem das frentes de trabalho, a organização da circulação viária no entorno e a demolição mecânica das antigas estruturas de concreto do talude. A previsão é de que os serviços sejam concluídos em seis meses.
Com investimento de R$ 3,25 milhões, o projeto busca melhorar a infraestrutura de drenagem urbana da comunidade, garantindo o escoamento adequado das águas da chuva e contribuindo para a redução dos riscos de alagamentos. A intervenção também prevê ações de estruturação urbanística no entorno da área habitacional.
Serviços programados
Entre os serviços programados estão a regularização e preparação do solo, a moldagem de canaletas no local, a impermeabilização, o assentamento de meio-fio e a instalação de dispositivos para a descida de água.
Segundo o secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Rodrigo Ribeiro, a obra dá continuidade às ações realizadas na região após a conclusão da contenção da encosta. De acordo com ele, a execução será acompanhada por meio do cronograma físico-financeiro, com articulação entre as equipes operacionais, órgãos municipais e moradores.
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A intervenção inclui ainda a implantação de passeios de concreto para pedestres, instalação de guarda-corpos e construção de uma nova passarela em concreto armado. A estrutura será executada em etapas, que envolvem fundação, vigamento e laje. O projeto também contempla ensaios geotécnicos e a destinação adequada dos resíduos gerados durante as demolições.
O diretor-presidente da Cehab, Paulo Lira, destaca que a obra tem como foco melhorar a drenagem e reduzir riscos para a população, além de ampliar as condições de mobilidade e segurança no entorno do canal.
“Pare e Siga” orienta circulação durante as obras
Durante a execução dos serviços, uma operação especial de trânsito foi implantada na região para organizar a circulação de veículos e pedestres. A medida conta com sinalização temporária e equipes técnicas que atuam no sistema “Pare e Siga”, alternando o fluxo nos períodos de maior movimentação de máquinas e trabalhadores.
As alterações no trânsito foram alinhadas previamente com os órgãos municipais responsáveis e apresentadas a lideranças comunitárias e moradores. A medida busca reduzir os impactos das obras na rotina do bairro e manter a circulação com segurança durante a execução dos serviços.