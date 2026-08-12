Agosto Lilás tem programação gratuita com palestras, oficinas e ações de enfrentamento à violência contra a mulher no Recife

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Atividades ocorrem ao longo de agosto no Recife e incluem diversas iniciativas de fortalecimento da autonomia das mulheres

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O Recife recebe, durante todo o mês de agosto, uma programação gratuita em alusão ao Agosto Lilás, campanha nacional de conscientização e enfrentamento à violência contra as mulheres, promovida pela Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria da Mulher.

As atividades incluem palestras, rodas de diálogo, oficinas, formações profissionais, ações culturais e intervenções em escolas e unidades de saúde. Em 2026, a programação também marca os 20 anos da Lei Maria da Penha.

Entre os destaques está o seminário “Pela Vida das Mulheres – 20 anos da Lei Maria da Penha”, realizado nesta sexta-feira (14), às 9h, no Compaz Ariano Suassuna. O encontro vai discutir os avanços obtidos nas últimas duas décadas e os desafios para a garantia dos direitos das mulheres.

Ao longo do mês, profissionais da Secretaria de Saúde que atuam nas Unidades de Saúde da Família também participam de formações sobre acolhimento e identificação de situações de violência contra as mulheres. A iniciativa busca qualificar o atendimento e fortalecer a atuação integrada dos serviços públicos.

A programação inclui ainda atividades educativas e culturais, como contação de histórias, encontros literários e oficinas do projeto “Fuxico Bom é Pela Vida das Mulheres”. Também estão previstas rodas de diálogo em diferentes territórios do Recife e ações em escolas municipais por meio do “Papo Reto pela Paz – Agosto Lilás”.

Outro destaque é a Roda Lilás – Mulheres e Empreendedorismo, voltada ao fortalecimento socioeconômico e à autonomia das mulheres. As ações são promovidas pela Secretaria da Mulher, em parceria com outros órgãos e equipamentos municipais.

A programação tem como objetivo ampliar o acesso à informação sobre os direitos das mulheres, incentivar a identificação e o enfrentamento das diferentes formas de violência e fortalecer a rede de proteção e atendimento.

Serviços para mulheres no Recife

Mulheres que estejam passando por situações de violência ou precisem de orientação podem procurar os serviços especializados da rede municipal.

WhatsApp 24 horas: (81) 99488-6138

Liga Mulher: 0800 281 0107

Centro de Referência Clarice Lispector

Rua Dr. Silva Ferreira, 122, Santo Amaro

Atendimento: 24 horas

Telefone: (81) 3355-9495

Serviço Especializado e Regionalizado (SER) Clarice Lispector – Zona Sul

Avenida Recife, 700, Areias

Atendimento: domingo a domingo, das 7h às 19h

Telefone: (81) 3355-9823

Serviço Especializado e Regionalizado (SER) Clarice Lispector – Zona Norte

Rua Padre Lemos, 675, Casa Amarela

Atendimento: domingo a domingo, das 7h às 19h

Salas de Atendimento Descentralizado

Os espaços funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Compaz Ariano Suassuna

Av. Eng. Abdias de Carvalho, s/n, Cordeiro, 1º andar

Telefone: (81) 3355-9449

Compaz Eduardo Campos

Av. Aníbal Benévolo, s/n, Alto de Santa Terezinha, térreo

Telefone: (81) 99488-6726

Compaz Dom Hélder Câmara

Rua Lourenço de Sá, 140, Ilha Joana Bezerra, 1º andar

Telefone: (81) 99488-6371

Compaz Professor Paulo Freire

Ladeira da Cohab, 10, Cohab

Telefone: (81) 99157-3230

Compaz Atriz Leda Alves

Rua José Rodrigues, s/n, Pina

Telefone: (81) 99161-2804

Atendimento especializado

Centro Sony Santos

Unidade especializada no atendimento a vítimas de violência física, sexual e psicológica. O serviço conta com médicos, psicólogos, enfermeiros e assistentes sociais e não exige encaminhamento. Atende mulheres cis, mulheres trans e homens trans com útero, a partir dos 10 anos.

Rodovia BR-101, 485, Curado

Atendimento: todos os dias, 24 horas

Telefone: (81) 2011-0118

Casa Empodera Mulher

Rua Bernardo Guimarães, 470, Santo Amaro

Atendimento: segunda a sexta-feira, das 8h às 17h

Telefone: (81) 3355-3178

Centro de Promoção dos Direitos da Mulher Marta Almeida

Rua do Bom Jesus, 147, Bairro do Recife

Atendimento: terça-feira a sábado, das 8h às 17h; domingo, das 10h às 18h

Telefone: (81) 99488-4803

E-mail: centromarta.almeida@recife.pe.gov.br

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