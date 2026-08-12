Agosto Lilás tem programação gratuita com palestras, oficinas e ações de enfrentamento à violência contra a mulher no Recife
Atividades ocorrem ao longo de agosto no Recife e incluem diversas iniciativas de fortalecimento da autonomia das mulheres
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
O Recife recebe, durante todo o mês de agosto, uma programação gratuita em alusão ao Agosto Lilás, campanha nacional de conscientização e enfrentamento à violência contra as mulheres, promovida pela Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria da Mulher.
As atividades incluem palestras, rodas de diálogo, oficinas, formações profissionais, ações culturais e intervenções em escolas e unidades de saúde. Em 2026, a programação também marca os 20 anos da Lei Maria da Penha.
Entre os destaques está o seminário “Pela Vida das Mulheres – 20 anos da Lei Maria da Penha”, realizado nesta sexta-feira (14), às 9h, no Compaz Ariano Suassuna. O encontro vai discutir os avanços obtidos nas últimas duas décadas e os desafios para a garantia dos direitos das mulheres.
Ao longo do mês, profissionais da Secretaria de Saúde que atuam nas Unidades de Saúde da Família também participam de formações sobre acolhimento e identificação de situações de violência contra as mulheres. A iniciativa busca qualificar o atendimento e fortalecer a atuação integrada dos serviços públicos.
A programação inclui ainda atividades educativas e culturais, como contação de histórias, encontros literários e oficinas do projeto “Fuxico Bom é Pela Vida das Mulheres”. Também estão previstas rodas de diálogo em diferentes territórios do Recife e ações em escolas municipais por meio do “Papo Reto pela Paz – Agosto Lilás”.
Outro destaque é a Roda Lilás – Mulheres e Empreendedorismo, voltada ao fortalecimento socioeconômico e à autonomia das mulheres. As ações são promovidas pela Secretaria da Mulher, em parceria com outros órgãos e equipamentos municipais.
A programação tem como objetivo ampliar o acesso à informação sobre os direitos das mulheres, incentivar a identificação e o enfrentamento das diferentes formas de violência e fortalecer a rede de proteção e atendimento.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Serviços para mulheres no Recife
Mulheres que estejam passando por situações de violência ou precisem de orientação podem procurar os serviços especializados da rede municipal.
WhatsApp 24 horas: (81) 99488-6138
Liga Mulher: 0800 281 0107
Centro de Referência Clarice Lispector
Rua Dr. Silva Ferreira, 122, Santo Amaro
Atendimento: 24 horas
Telefone: (81) 3355-9495
Serviço Especializado e Regionalizado (SER) Clarice Lispector – Zona Sul
Avenida Recife, 700, Areias
Atendimento: domingo a domingo, das 7h às 19h
Telefone: (81) 3355-9823
Serviço Especializado e Regionalizado (SER) Clarice Lispector – Zona Norte
Rua Padre Lemos, 675, Casa Amarela
Atendimento: domingo a domingo, das 7h às 19h
Salas de Atendimento Descentralizado
Os espaços funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.
Compaz Ariano Suassuna
Av. Eng. Abdias de Carvalho, s/n, Cordeiro, 1º andar
Telefone: (81) 3355-9449
Compaz Eduardo Campos
Av. Aníbal Benévolo, s/n, Alto de Santa Terezinha, térreo
Telefone: (81) 99488-6726
Compaz Dom Hélder Câmara
Rua Lourenço de Sá, 140, Ilha Joana Bezerra, 1º andar
Telefone: (81) 99488-6371
Compaz Professor Paulo Freire
Ladeira da Cohab, 10, Cohab
Telefone: (81) 99157-3230
Compaz Atriz Leda Alves
Rua José Rodrigues, s/n, Pina
Telefone: (81) 99161-2804
Atendimento especializado
Centro Sony Santos
Unidade especializada no atendimento a vítimas de violência física, sexual e psicológica. O serviço conta com médicos, psicólogos, enfermeiros e assistentes sociais e não exige encaminhamento. Atende mulheres cis, mulheres trans e homens trans com útero, a partir dos 10 anos.
Rodovia BR-101, 485, Curado
Atendimento: todos os dias, 24 horas
Telefone: (81) 2011-0118
Casa Empodera Mulher
Rua Bernardo Guimarães, 470, Santo Amaro
Atendimento: segunda a sexta-feira, das 8h às 17h
Telefone: (81) 3355-3178
Centro de Promoção dos Direitos da Mulher Marta Almeida
Rua do Bom Jesus, 147, Bairro do Recife
Atendimento: terça-feira a sábado, das 8h às 17h; domingo, das 10h às 18h
Telefone: (81) 99488-4803
E-mail: centromarta.almeida@recife.pe.gov.br