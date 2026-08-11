TJPE celebra 204 anos e homenageia pessoas e instituições
A cerimônia, realizada na Escola Judicial (Esmape), marcou o aniversário de 204 anos do TJPE. As celebrações continuam nesta quarta-feira
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O Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) promoveu, nesta terça-feira (11), a entrega da Medalha do Mérito Judiciário Desembargador Joaquim Nunes Machado e dos Diplomas de Honra ao Mérito do TJPE, as mais altas honrarias concedidas pelo Judiciário pernambucano, destinadas àqueles que ajudaram a Justiça estadual a se modernizar, a se aprimorar e a se tornar mais efetiva. A cerimônia, realizada na Escola Judicial (Esmape), marcou o aniversário de 204 anos do TJPE. As celebrações continuam nesta quarta-feira (12).
Na ocasião, o presidente do TJPE, desembargador Francisco Bandeira de Mello, falou dos desafios do Poder Judiciário depois de mais de 200 anos de história e elencou os principais avanços da gestão. “O desafio do Judiciário no século XXI é compatibilizar a necessidade de julgar no tempo que a sociedade espera, e o tempo da sociedade é cada vez menor, porque a vida do século XXI gira numa velocidade alucinante”, afirmou o magistrado, apresentando números sobre a atual conjuntura relativa ao acervo processual em Pernambuco.
“São números de uma escala industrial, porém, nosso serviço é prestado individualmente. Cada processo possui um número, um réu, um autor e caminha individualmente, do ‘cite-se’ ao ‘arquive-se’. Daí vem a necessidade de nós encontrarmos formas de lidar com um serviço prestado customizado e que tem que girar em escala industrial”, explicou o presidente.
Após o discurso do presidente, foi feita a entrega das medalhas e dos diplomas. A Medalha do Mérito Judiciário Desembargador Joaquim Nunes Machado foi entregue a personalidades dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, integrantes de instituições públicas e privadas, representantes da sociedade civil e pessoas que contribuíram para o fortalecimento da Justiça em Pernambuco. Posteriormente, foi realizada a entrega dos Diplomas de Honra ao Mérito a servidores e servidoras do TJPE. A escolha dos agraciados foi feita a partir de indicações apreciadas e aprovadas pela Corte Especial do TJPE.