Plataforma Pernambuco em Mapas traz atualização sobre a população pernambucana

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Plataforma da Condepe/Fidem reúne dados dos 184 municípios pernambucanos com base no Censo 2022, distribuição por sexo e idade e projeções até 2030

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A nova edição da plataforma Pernambuco em Mapas, da Condepe/Fidem, reúne dados sobre a população residente no estado. A atualização traz números de todos os 184 municípios pernambucanos e do Arquipélago de Fernando de Noronha, com base no Censo Demográfico de 2022 do IBGE.

A ferramenta está disponível no site da Agência Estadual de Planejamentos e Pesquisas de Pernambuco, na aba Estudos Territoriais. A página inicial exibe um mapa interativo do estado com os limites de cada município. É possível ligar ou desligar sedes e perímetros urbanos, buscar por município específico e escolher diferentes camadas de visualização, como Google Terrain, Google Hybrid ou Esri Standard.

O mapa usa tons diferentes para representar a população de cada município. O Recife, com 1.488.920 habitantes, aparece na cor mais escura. Os municípios com menor população, em sua maioria no interior do estado, ficam com tons mais claros.

Ao clicar em um município, o usuário visualiza a população masculina e feminina, a densidade demográfica, o total de habitantes segundo o censo e uma projeção mais recente, de julho de 2026.

Pernambuco tem 9.058.931 habitantes, segundo o Censo de 2022. Depois do Recife, os municípios mais populosos são Jaboatão dos Guararapes, com 644.620 habitantes, Petrolina, com 386.791, Caruaru, com 378.048, Olinda, com 349.976, e Paulista, com 342.167. Completam a lista dos dez maiores Cabo de Santo Agostinho, Camaragibe, Garanhuns e Vitória de Santo Antão.

Os municípios também registram ritmos diferentes de crescimento populacional. Petrolina tem a maior taxa média anual, de 2,31%, seguida por Caruaru, com 1,53%. O desempenho das duas cidades está associado ao fortalecimento da economia e da oferta de serviços regionais. Já o Recife apresenta um decréscimo de -0,27% ao ano, resultado de mudanças na distribuição populacional dentro da Região Metropolitana e do crescimento de outros centros urbanos no entorno da capital.

Os dados do Censo também mostram que a população pernambucana é majoritariamente feminina. São cerca de 4,74 milhões de mulheres, o equivalente a 52,3% do total. Os homens somam aproximadamente 4,32 milhões de pessoas, ou 47,7% da população.

A parcela de pessoas com 100 anos ou mais permanece abaixo de 1% do total de habitantes desde o ano 2000, tanto entre homens quanto entre mulheres, o que indica estabilidade na participação dos centenários ao longo do período.

A geógrafa Eduarda Godoi, integrante da Diretoria de Estudos, Pesquisas e Estatística da Condepe/Fidem, explica que a publicação ajuda a entender a dinâmica populacional do estado.

"Essa publicação reúne diferentes informações que ajudam a compreender a dinâmica populacional de Pernambuco. A partir dos dados do Censo 2022, é possível visualizar a população residente nos municípios, a densidade demográfica e também a distribuição da população por sexo e faixa etária. A disponibilização desses dados na plataforma permite que essas informações sejam consultadas de forma mais acessível e territorializada, contribuindo para entender não só como a população está distribuída hoje, mas também as tendências de crescimento e transformação demográfica dos municípios de Pernambuco", diz Eduarda.

Segundo estimativas da Condepe/Fidem, também baseadas no Censo de 2022, a população de Pernambuco deve chegar a 9,6 milhões de habitantes em 2030. O número representa um aumento de 6,57% em relação ao levantamento anterior. O ritmo de crescimento é mais lento, mas segue a tendência observada no restante do país.

"Além desse retrato da população atual, o Pernambuco em Mapas também disponibiliza as projeções populacionais mensais por município, um trabalho produzido pela DEPE e publicado originalmente em 2025", reforça Eduarda.

A plataforma Pernambuco em Mapas foi lançada pela Condepe/Fidem no fim de maio deste ano. A ferramenta foi desenvolvida pela Diretoria de Estudos e Pesquisas e reúne, de forma gratuita, os principais dados geográficos, demográficos e cartográficos do IBGE e de outras fontes oficiais sobre o estado. O acesso é aberto a estudantes, professores, geógrafos, gestores públicos e demais interessados em consultar informações sobre Pernambuco.