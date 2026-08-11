Evento debate os cuidados com a saúde mental diante da ansiedade na vida contemporânea
A Ressignificar Escola de Psicanálise realiza, neste domingo (16), a VII edição do Café com Freud, que acontece na Livraria do Jardim, na Boa Vista
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A Ressignificar Escola de Psicanálise (REP) realiza, neste domingo (16), a VII edição do Café com Freud. O encontro, que busca aproximar a psicanálise das questões que atravessam a vida contemporânea, será realizado das 9h às 12h, na Livraria do Jardim, localizada na Rua Manoel Borba, no bairro da Boa Vista, no centro do Recife. O tema desse ano será: "Em um mundo que acelera, a ansiedade grita. A psicanálise escuta".
O evento abre as portas para debater sobre um tema que parece habitar silenciosamente na rotina de todos nós, que é a ansiedade na vida contemporânea, onde atravessamos uma época marcada pela pressa, pela cobrança, pela hiperconexão, pela necessidade de produzir, responder, aparecer e estar sempre em constante movimento.
Mas o que acontece quando o sujeito não consegue acompanhar a velocidade do mundo? É justamente nesse espaço entre o que o mundo exige e aquilo que o sujeito sente que a psicanálise nos convida a parar, pensar e escutar.
"A importância de falar sobre saúde mental está cada vez mais necessária e um evento como o Café com Freud é uma oportunidade para isso. Estamos na sétima edição e já se tornou um evento indispensável aqui no Recife", disse Vanessa Souza, coordenadora da Ressignificar Escola de Psicanálise.
A programação do Café com Freud 2026 contará com a participação de Leidjane Ferrer (analista comportamental e psicanalista em formação), Marcondes Oliveira (biólogo e psicanalista em formação), Sérgio Cavalcante (neurocientista comportamental) e Eliene Correia (contadora e psicanalista em formação).
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"Sempre que falamos sobre saúde mental, atingirmos de forma positiva as pessoas. Não tenho dúvidas que algumas vidas foram ressigificadas por meio desses encontros", enfatizou Jaqueline Amorim, diretora da REP.
Serviço:
Café com Freud
- Dia: 16 de agosto
- Horário: Das 9h às 12h
- Local: Livraria do Jardim - Rua Manoel Borba, 292, no bairro da Boa Vista, no Recife
- Entrada: Gratuita