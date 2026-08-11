Bombeiros e CDL iniciam vistoria preventiva contra incêndios no Centro do Recife
Ação pedagógica na Rua das Calçadas responde ao histórico de três grandes incêndios na região nos últimos dois anos e será levada a outros bairros
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Uma força-tarefa composta pelo Corpo de Bombeiros, Neoenergia e outros órgãos iniciou, nesta terça-feira (11), uma ação preventiva de vistoria em estabelecimentos comerciais na Rua das Calçadas, no bairro de São José, Centro do Recife.
A mobilização se estenderá até quinta-feira (13) e tem caráter estritamente educativo, com o objetivo de orientar comerciantes e identificar fatores de risco estruturais e elétricos na região.
Articulada pela Câmara de Dirigentes Lojistas do Recife (CDL Recife), a fiscalização é a primeira etapa de um cronograma que visa reduzir a ocorrência de sinistros no quadrilátero comercial do município.
"Estamos iniciando hoje uma ação de vistoria orientativa no Centro do Recife, começando pelo bairro de São José, na Rua das Calçadas. O objetivo dessa ação é incutir a cultura de prevenção nos lojistas e colaboradores, nos empresários e donos de imóveis do Centro do Recife. A Rua das Calçadas foi escolhida para iniciar devido à sua importância para o comércio da região", afirma o diretor institucional da CDL Recife, Paulo Monteiro.
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Foco na orientação técnica e adequação de imóveis
Durante as visitas, as equipes avaliam as condições de segurança dos prédios e emitem o Relatório de Orientação Preventiva. O documento detalha recomendações técnicas e operacionais customizadas para cada ponto comercial, sem aplicação de penalidades ou multas imediatas.
Entre os principais itens checados durante as inspeções estão:
- Instalações elétricas: revisão de fiação e substituição de tomadas inadequadas;
- Estrutura física: avaliação do estado de conservação de marquises;
- Logística interna: acondicionamento correto de mercadorias e desobstrução de corredores e vias de acesso;
- Equipamentos de combate a incêndio: verificação da carga, validade e livre acesso aos extintores.
"Os lojistas receberam essa iniciativa muito bem. Eles entenderam a importância de ter uma orientação de quem tem toda a legitimidade técnica para tomar as providências necessárias. Essa vistoria orientativa se estenderá para outras ruas do bairro de São José, em seguida para o bairro de Santo Antônio e o bairro da Boa Vista. Prevenir é muito importante e muito mais barato do que remediar", pontua Monteiro.
Histórico de incêndios motivou criação de comitê
A fiscalização é promovida pelo Comitê de Ações Preventivas para o Centro do Recife, grupo que reúne o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), a Polícia Militar (16º BPM), a Neoenergia Pernambuco, a Defesa Civil, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea-PE), o programa Recentro e secretarias municipais.
A criação do comitê ocorreu após a recorrência de sinistros graves na área comercial nos últimos dois anos.
Em outubro de 2024 um incêndio atingiu loja de produtos infantis nas proximidades da Praça Dom Vital e do Mercado de São José; incêndio no antigo prédio do Cine Glória comprometeu a estrutura e afetou outros 13 estabelecimentos vizinhos em maio de 2025; e, recentemente, em maio de 2026, um incêndio de grandes proporções resultou na destruição de quatro lojas.
"Antes mesmo dos incêndios que aconteceram, a CDL já vinha trabalhando algumas ações de orientação e de educação voltadas para a prevenção no Centro do Recife. Após os episódios que ocorreram, a CDL Recife intensificou o trabalho e teve a ideia de criar esse comitê de ações preventivas para o Centro, unindo forças com os órgãos públicos e entidades técnicas", conclui o diretor.